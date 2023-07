Palabra de político

Un político mide mucho sus palabras, o al menos eso es lo que se espera de él, como de un torero se espera que mida la distancia con los cuernos de su adversario. Hablar por hablar no debería ser una opción para un político. Entre otras razones, porque la política es una actividad que se sostiene en las palabras. Con ellas se propone, se anuncia, se discute, se explica, etc. Y, por ello, a un político se le enseña que cada vez que habla debe prever las posibles respuestas: que sus oponentes lo critiquen, que los periodistas lo malinterpreten o que los ciudadanos se enfaden. Y, por supuesto, debe calcular adónde le llevan sus palabras, porque del tipo de recorrido que se haga entre lo que dice y lo que hace dependerá el juicio práctico y ético que merezca. Cuando un político no toma esas precauciones al hablar, surge la mentira y, detrás, el descrédito, lo que en política debería equivaler al ridículo, en el sentido de estar muy por debajo de lo que se espera de uno.

La mentira en política tiene un carácter peculiar. Digamos que el listón no se lo ponemos demasiado alto, a una altura normal. Un político sabe que no tiene por qué decirlo todo, en todo momento y en cualquier circunstancia. Incluso se le permite que no diga las cosas exactamente como las piensa o como las vaya a realizar. Su principal preocupación cuando habla debería ser no decir nada que después pueda dificultar su acción, que es el objetivo final de la política. Para sortear ese problema y no meter la pata, y que luego le digan que por la boca muere el pez, el político cuenta con varias estrategias. Puede ser impreciso en sus promesas. Eso lo hacen mucho, así ganan tiempo. Una promesa que no llegue a compromiso, y ya se verá luego. Puede guardar silencio, no responder a las preguntas, mantener en secreto los planes. Puede desviar la atención, decir algo y lo contrario en la misma frase, hablar sin que se le entienda. Incluso sonreír y hacer creer que la sonrisa es más importante que las palabras. Y en un caso extremo, siempre se puede recurrir a la razón de Estado. La mentira pública entonces se justifica, porque se trata de salvaguardar un bien mayor al que se puede sacrificar incluso la palabra. Te engaño, pero es por tu bien. Por tu sacrifico mi credibilidad. Lo que no se puede hacer es el ridículo.

El buen político sabe mantener en equilibrio las ideas y la acción, un equilibrio precario, porque la política es el arte de lo posible. A un lado está la verdad, al otro la realidad, y raramente coinciden. Es lo que hay. De nada sirve hablar apasionadamente con la fuerza de la verdad, si tus palabras te llevan en dirección contraria a tu objetivo, si tus palabras, por muy bellas que parezcan, confunden. Y nada hay peor para un político que sus actos conduzcan a la evidencia de que, cuando sus palabras sonaban a verdad, era precisamente cuando se equivocaba.