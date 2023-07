Más de ochenta años después del suceso la pregunta sigue aún ahí. ¿Por qué se suicidaron Stefan Zweig y su esposa Lotte en Petrópolis, Brasil, el 22 febrero de 1942? El escritor, dominado por el miedo a la hegemonía del nazismo, escribió a modo de despedida: «Creo que es mejor finalizar en un buen momento y de pie una vida en la cual la labor intelectual significó el gozo más puro y la libertad personal el bien más preciado sobre la Tierra».

Para arrojar luz a estos suicidios innecesarios Ediciones 98 publica por primera vez en español la correspondencia privada que Stefan y Lotte Zweig mantuvieron con su familia y amigos durante los dos últimos años de vida. Son las Cartas americanas (1940-1942), cuya amplia introducción a cargo de Darién J. Davis y Oliver Marshall, aporta las explicaciones necesarias para poder comprender los motivo que les llevaron a acabar con sus vidas.

En este tomo están las únicas cartas de Lotte conservadas y la mayoría de las que Stefan remitió desde América del Sur. La mayoría van dirigidas a Manfred, hermano de Lotte y a su mujer Hannah Altmann. Se escribían, por ambas partes, en inglés para que tardasen menos en llegar dado que con la guerra la censura militar ejercía un férreo control de la correspondencia, sobre todo la alemana, por ello, para acortar la demora escribían en inglés.

Las cartas, de naturaleza personal en casi todos los casos, reflejan claramente las fluctuaciones del estado de ánimo de la pareja, con pronunciados altibajos emocionales de él y tendencia a la depresión por parte de ella. Son una crónica del declive anunciado y paulatino de los Zweig. Reflejan a su vez ese sentimiento de culpa que tenían por haber huido de Europa y disfrutar de libertad. En septiembre de 1940, Stefan les escribe a sus cuñados desde Río de Janeiro: «Mirar por la ventana es un puro sueño, la gente nos mima de todas las maneras posibles, vivimos tranquilamente muy felices si no fuera por vosotros y todos los amigos y la gran aflicción de la humanidad». Preocupación también por la falta de ingresos económicos al cesar la mayoría de los pagos por derecho de autor; así como su frustración por estar alejados de familia y amigos.

El calor y el tiempo reducían su capacidad de trabajo. Pero en Petrópolis Stefan pudo acabar dos de sus trabajos más señeros, El mundo de ayer y Novela de ajedrez.

A partir de agosto de 1941 se instalan definitivamente en Brasil, en Petrópolis. Están felices, pero también abrumados por su aislamiento y desconcertados por la situación. En una carta a sus cuñados de noviembre de 1941 Stefan apunta esa perplejidad: «no habría creído que en mi sexagésimo año estaría viviendo en un pequeño pueblo brasileño, atendido por una muchacha negra descalza y a millas y millas de mi vida anterior de libros, conciertos, amigos y conversaciones».

El aislamiento agudizaba sus estados depresivos, especialmente en el caso de Stefan. Salvo cuando salían, la vida cotidiana se reducía al contacto con su cocinera Ana de Oliveira, su jardinero, Antonio Morais, y la mujer de éste, Dulce Morais. En ningún momento los Zweig tuvieron interés o capacidad de cambiar e integrarse en la sociedad y costumbres brasileñas. Tenían la sensación de estar siempre de paso y ser siempre forasteros. Si a esto se añade la angustia por la guerra, es fácil comprender como los Zweig se sentían tan aislados y deprimidos mentalmente, sin contar además con el consuelo y tranquilidad que tanto deseaban.

Las cartas ofrecen esa sensación de aislamiento y depresión de los Zweig, pero también que estaban lúcidos cuando decidieron quitase la vida. Fue un acto planificado.

Cinco días antes de sus suicidios, Stefan escribió a Abrahao Koogan, su editor en Sudamérica, nombrándolo albacea de sus pertenencias en Brasil; también Lotte legó su joyas y dinero a su hermano Manfred. El 21 de febrero Stefan envió copias de su relato Novela de ajedrez, el único escrito en Brasil, a su traductor Alfredo Cahn, en Buenos Aires, y a sus editores de Nueva York. Escribieron cartas de despedidas a familiares y amigos, especialmente a Hannah y Manfred.

En su carta de despedida a sus cuñados Stenfan les dice: «Me entenderíais mejor si hubierais visto como Lotte ha sufrido en los últimos meses con su asma y yo por mi parte me sentía oprimido por nuestra vida de nómadas que no me permitía trabajar eficientemente», y añadía: «Para mí, la idea de esperar aún más años se me hace insoportable».

Lotte se despidió así de su hermano y cuñada: «Al irnos así, mi única idea es que creas que es lo mejor para Stefan, tras haber sufrido todos estos años al igual que lo hacen todos cuando padecen el dominio nazi, y para mí, siempre enferma con asma. Créeme que es lo mejor».

A primeros de marzo, Ernst Feder, periodista y amigo de Stefan, le escribía a su cuñado Manfred señalando que desde el principio «notamos la depresión del señor Zweig, mientras que su hermana [Lotte] parecía que una nube pesaba sobre ella también». Les cuenta que aunque estaban profundamente afectados por la situación en Europa, «no hubo ninguna pista sobre su decisión extrema». Al contrario, Stefan hablaba ampliamente de sus planes literarios. Cuenta como, una semana antes del suicidio, Stefan y Lotte fueron a Río a conocer su famoso carnaval, invitados por su editor Abrahao Koogan.

El domingo 21 de febrero por la tarde «estuvimos en su casa. Lotte estaba afectada por el asma» y Stefan «estaba más deprimido de lo habitual».

Por su parte Ferdinand Burger, sobrino de su primera esposa y amigo de los Zweig en Brasil, escribía a los Altmann y les confesaba que, a pesar del «contacto estrecho y constante, todavía no encuentro una explicación», y les aseguraba que hasta principios de febrero «el comportamiento de los dos era totalmente contrario a la decisión que iban a tomar. Solo tomaron la fatal decisión en los últimos diez días». Y sentenciaba: «Los últimos días fueron como si persiguieran la muerte».

La libertad de expresión, un derecho reconocido y consolidado democráticamente en nuestra Constitución, está siendo censurada de manera alarmante, consecuencia de la incertidumbre causada por la involución. La paralización del concierto al que hice alusión la semana anterior durante la celebración del orgullo se queda en volandas cuando leemos titulares que nos hacen testigos de indiscriminados vetos disfrazados de falta de financiación o problemas de agenda y espacios públicos para su representación. Un país en el que las obras de teatro a estrenar, las canciones o las actitudes artísticas no son adecuadas para según qué mentalidad, está condenado al declive.

Jamás se planteó un mundo en igualdad sin libertad de pensamiento, sin autonomía para el gesto o la palabra. Decía Sócrates que la pena más grande sería la de envejecer sin ver la belleza, pero estamos de un desobediente a los grandes del que más pronto que tarde nos arrepentiremos. Desaprobación, vituperio, veto o detracción que nos devuelve a la época oscura y aperturista dónde ser osado artísticamente era políticamente incorrecto, puesto que esa valentía se tachaba de perversión.

La Comunidad de Madrid cancelara la obra teatral de Paco Bezerra sobre Santa Teresa por «dañina y esperpéntica». El Ayuntamiento de Bezana censura la película ‘Lightyear’ por un beso entre dos mujeres. Veto político a ‘Orlando’, la emblemática obra de Virginia Woolf sobre la homosexualidad. Piden censurar ‘La villana de Getafe’ de Lope de Vega por sus «insinuaciones sexuales». Estos estos fatídicos hechos no son más que la constatación de que para el erebo que jamás pasó la casilla del medievo, cultura y educación son conceptos devaluados si no media una transición, un apaño o una mordida al pastel. Pienso omitir siglas políticas, no me sale a cuenta, aunque no haya que ser un lumbrera para resolver esta adivinanza que pinta una realidad cuanto menos peligrosa. Los insultos a profesionales han tornado a inquisitivos desde una clarísima intencionalidad de adoctrinamiento que ya olía escandalosamente a apolillado desde el principio; curiosamente, el creador de esta apestosa fragancia que impregna el ambiente con olor a durián siempre es el opresor que emprende su cruzada contra la libertad nada más aterrizar en concejalías y puestos de poder, saquen ustedes sus propias conclusiones.

Es la ideología del inhibido... «Me entró un complejo, complejo con solo mirarte, me entró un complejo por tu educación». Los Enemigos, mi banda de cabecera pondría música a esta canción que alerta del peligro por doquier, alguien acomplejado es de las cosas más peligrosas que pueda existir porque un ignorante puede reconducir su tara con una buena dosis de educación. Pero un complejo..., ay que difícil de curar es un complejo. Con la finalidad de reforzar la ilusoria visión que creen de sí mismos siempre andarán coaccionando, encerrando a los que no piensan parecido en una visión distorsionada sobre cualquier comportamiento artístico que pueda o no merecer la pena, pero al menos se disponga de la libertad y la opción de valorarlo por parte de todos y no sólo por los que hacen de la burla su medio y de la soberbia su religión. Sin cultura no hay democracia.