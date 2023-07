Diario apócrifo: negocios

Ayer volvió a visitarme mi nieto Felipe. Mira que me hace reír el chaval, es tan divertido. Y se está tomando las cosas en serio. Tanto es así, que he empezado a hablarle de negocios. A ver si aprende, no como su tío Iñaki, que él solo se metió en los jardines que lo llevaron a la cárcel.

Además, fue el que hizo levantar la veda de la prensa, que fue entonces cuando empezaron a publicar cosas de la familia. Mira que le había advertido yo: «Has de tener mucho cuidado con tus socios. Un mal socio te puede llevar a la ruina. Nunca te subas a negocios planificados por otros, controla tú siempre todos tus movimientos y los de la gente con la que te relacionas». Empezó por elegir mal a su socio, el tal Torres, y así le fue. ¿Cómo te vas a aliar con un tipo que solo sabe de negocios lo que ha estudiado en los libros? No tenía ni puta idea y arrastró a Iñaki a asuntos sin recorrido ni tino. Además, se metió en el negocio del Palma Arena, que era un asunto de Matas, ¡si eso lo sabía todo el mundo! Y pasó lo que tenía que pasar. Que en cuanto Matas se enredó, lo arrastró a él. Con los políticos nunca se puede uno meter en tratos: se navajean entre sí. Dio con un juez justiciero que ya no paró hasta que lo metió en la cárcel. Y por poco condenan también a mi hija. Hasta ahí podíamos llegar. Hubo que emplearse a fondo con la fiscalía. Con todo, ver a la hija del rey en un banquillo fue difícil de tragar. A continuación, abierta ya la veda, la prensa metió las narices y empezó a airearlo todo. Ahí empezó la cuesta abajo. Ayer le expliqué todo esto a Felipe. Creo que le sorprendió solo un poco. A ver si él toma nota y no se enreda en el futuro.