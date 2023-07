Lucía hasta hace apenas unos días una larga melena que cortaba prácticamente a ras. Y aunque lo hacía por una buena causa, la primera vez que se miraba al espejo no podía evitar que una lágrima se escapase de sus ojos. No lo hacía de tristeza por haber perdido la cabellera que ha lucido los dos últimos años, sino porque recordaba a aquella amiga que fallecía después de una lucha encarnizada contra una enfermedad que la obligaba en el final de sus días a llevar una peluca, efecto secundario de la quimioterapia. Entonces, la edil del PP de Lorca, Rosa María Medina, dijo que no se cortaría el pelo hasta conseguir el tamaño suficiente para donarlo a la asociación del cáncer para hacer pelucas para las enfermas. Pasadas las elecciones, con el tamaño necesario, se lo cortaba y cumplía la promesa que se hizo.

En relación a los posibles pactos de gobierno entre PP y Vox, habida cuenta de que los Gobiernos de coalición no nos traen nada bueno, lo que quizá correspondería formalizar, tras conocer los resultados electorales habidos en las cincuenta capitales de provincia, sería plantear, donde fuera necesario para ambos partidos, serios y muy formales acuerdos para esta legislatura, pues atan menos tales acuerdos que la posibilidad de llegar a ellos teniendo ambos dos las obligaciones que se derivarían de un Gobierno común (véase todo el conjunto de Gobiernos PP-Cs y el del actual Gobierno de la nación). Así, de esta manera, si el PP no contara con el apoyo de Vox, Guadalajara, Palma, Toledo, Burgos, Castellón, Valencia y Cáceres caerían en poder de las izquierdas. No habría nada que hacer en diecinueve capitales como las de Cataluña, País Vasco, Galicia, así como en Pamplona, Soria, Jaén, etc., y así hasta diecinueve. Para los veinte restantes, sin problemas para el PP: cuenta con mayoría absoluta en todas esas capitales de provincia. Dicho lo cual bajo la lógica de que gracias a Vox, donde fuere posible, se impida gobernar a las izquierdas.

Un poquito de relax, por favor, que la vida ya nos trae suficientes problemas como para que suframos uno añadido sin necesidad. Pido a los políticos que nos ofrezcan una campaña electoral sin acritud, sin esos histriónicos enfados, sin esas acusaciones inventadas, sin esos supuestos agravios, porque esto no es un teatro, un espectáculo, esto no es Masterchef. Esto es sencillamente democracia, la forma civilizada en que elegimos a nuestros representantes en los poderes públicos para que gestionen el dinero que ponemos entre todos para poder tener unos buenos servicios públicos. Es el ejercicio del derecho a la libertad de elegir. No es una tortura. Es una ventaja que tenemos respecto a otros países que, por desgracia, disfrutan de menos derechos. Y si hace calor el 23 de julio, pues no pasa nada. Y si tenemos previstas unas vacaciones, tampoco, porque se puede votar por correo. De verdad que no entiendo que la derecha esté basando ahora su precampaña en el descontento por la fecha de las elecciones. ¿No tienen nada más que decir? Sus ideas, proyectos o programas, por ejemplo. Digo yo.

Desde que Juan Pérez-Villamil pronunciara en 1782 la Disertación sobre la libre multitud de abogados, el gremio ha sobrevivido al entorno más hostil: limitados e irregulares ingresos de la gran masa de ejercientes, jubilación casi de miseria, desprotección institucional. Una burbuja de inseguridad dentro del Estado de bienestar. Si pese a ello no ha dejado de respirar se debe al otro oxígeno que lo alimenta: un insobornable amor a la libertad e independencia y el gusto de defender al indefenso. Olvídense de las libertades públicas los profesores que teorizan sobre ellas, los políticos que las invocan, los funcionarios encargados de tutelarlas, todos ellos con sueldo del Estado, y desde luego los ciudadanos que las disfrutan, si no existiera esa ‘libre multitud de abogados’ precaria, entusiasta e insegura, hoy en grave peligro de asfixia sin que nadie parezca preocuparse.

Los animales poseen ciertos sentidos que los humanos no somos capaces de desarrollar. Según la leyenda, El Callejón de las Calaveras, de Molina, es una calle maldita en la que han ocurrido un buen número de desgracias. El otro día, cuando la atravesé junto a un grupo de vecinos narrándoles esta historia, un hombre recordó un suceso ocurrido allí durante su infancia. Contó que aquel barrio era su zona de juego, a la que acudía a diario con su perro Marcelino. Pero cuando llegaban a la boca de esta calle, el perro se detenía y no se adentraba en ella. Por mucho que lo llamara, que le ordenara que acudiera junto a él, el chucho se echaba en la entrada y no se movía. Incluso recordó que, a veces, Marcelino daba la vuelta a la manzana y lo esperaba al otro extremo de la calle… ¿Qué cosa detectaría que a los humanos nos pasa desapercibida?