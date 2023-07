Por un acuerdo para un gobierno del PP fuerte y estable

Los ciudadanos de la Región se pronunciaron el 28 de mayo con meridiana claridad. Fernando López Miras consiguió en las elecciones autonómicas el tercer mayor porcentaje de voto del Partido Popular de toda España: el 43%, lo que se ha traducido en 21 escaños, casi la mitad de los diputados de la Asamblea Regional y a tan solo dos de la mayoría absoluta. El PP ha ganado en 41 de los 45 municipios de la Región. Unos resultados contundentes que legitiman al Partido Popular, que suma seis escaños más que toda la izquierda, para formar un Gobierno en solitario.

En la Región de Murcia no hay alternativa alguna a un Gobierno regional del PP, ya que la izquierda no suma en ningún caso. Tan solo es necesaria la abstención de Vox para que pueda formarse ese Gobierno de mayoría suficiente que es producto del veredicto de los ciudadanos en las urnas. Ni tan siquiera hace falta su voto a favor, tan solo su abstención para impedir que haya bloqueo.

Isabel Díaz Ayuso obtuvo hace dos años unos resultados muy similares a los que ha cosechado Fernando López Miras en las últimas elecciones autonómicas. En concreto, consiguió el 44% de los votos, si bien se quedó a cinco escaños de la mayoría absoluta. Pues bien, en aquella ocasión Vox votó a favor de la investidura de Ayuso sin exigir entrar en el Gobierno, porque entendían que el resultado era lo suficientemente contundente como para apoyar su candidatura. Un argumento plausible que podría aplicarse perfectamente ahora al caso de la Región de Murcia.

Ahora Vox se acaba de abstener en la investidura de Ayuso en Madrid. Pues bien, eso mismo es lo que pedimos, una abstención que permita que el Gobierno se constituya sin trabas ni bloqueos en la Región de Murcia.

Respecto a los pactos y negociaciones que están teniendo lugar en otras comunidades autónomas, hay que tener en cuenta que el resultado electoral del PP en la Región de Murcia es bastante mejor que el obtenido en Baleares, Aragón, Extremadura o la Comunidad Valenciana, lo que legitima más si cabe la formación de un Gobierno estable del Partido Popular en nuestra región.

Además, en la Región de Murcia se da un hecho diferencial, y es que en Baleares, Aragón, Extremadura y la Comunidad Valenciana PP y Vox están alcanzando acuerdos para desalojar a la izquierda, son Gobiernos del cambio. En la Región de Murcia buscamos simplemente la abstención para dar continuidad a un Gobierno del Partido Popular con acuerdos programáticos que contengan medidas para seguir mejorando la vida de los ciudadanos.

Pese a que en la Región de Murcia la victoria del Partido Popular ha sido mucho más clara, nos parece que el acuerdo programático con Vox en Baleares es un modelo a seguir en base al resultado electoral, ya que allí el PP también aglutina por sí solo más escaños que toda la izquierda junta. Casos distintos son los de la Comunidad Valenciana y Extremadura, en los que la suma de PP y Vox es imprescindible para superar a las izquierdas. No se debería aplicar la misma regla con resultados electorales distintos.

Hemos tendido la mano desde el primer minuto y manifestado nuestra voluntad de acuerdo teniendo presente siempre el interés general. Ya tenemos candidato a la investidura, que no es otro que Fernando López Miras. Hoy mismo vamos a fijar la fecha del debate y llamaremos a Vox para iniciar desde ya negociaciones que lleven a un acuerdo programático que facilite la investidura. Es el momento de la responsabilidad, y desde el PP haremos todo lo que esté a nuestro alcance para conseguir un pacto que dé a la Región de Murcia un Gobierno fuerte y estable que sea reflejo del resultado electoral.

Cabe hacer constar que el Partido Popular no incumplió el acuerdo de investidura firmado con Vox hace cuatro años. El problema lo tuvo Vox, cuyo grupo parlamentario en la Asamblea se rompió y se dividió, hasta el punto de que tres de sus cuatro diputados fueron expulsados de su partido. El PP responde de sus diputados y representantes políticos, no de los de otros partidos.

Si Vox no vota en contra junto a PSOE y Podemos, la investidura es posible. Le pedimos a Vox que no se instale en el no para desbloquear la situación cuanto antes. El votante de Vox no entendería que se unieran a PSOE y Podemos para impedir que gobierne el PP. Y del bloqueo al PP en la Región de Murcia habría un claro beneficiario: Pedro Sánchez.

Los ciudadanos de la Región tampoco entenderían que se llegara a repetir las elecciones autonómicas y, por tanto, se les hiciera votar tres veces en menos de seis meses. Pedimos que no haya bloqueos ni retrasos por cálculos vinculados a las elecciones generales. Se abre una oportunidad para que la Región de Murcia eche a andar cuanto antes, siga creciendo y se convierta en una de las tierras más prósperas de España.