El 23J también está en juego la conciliación

Hemos construido nuestro Estado del bienestar sobre los pilares de la educación, la sanidad, las pensiones y la dependencia. Una ampliación de derechos y libertades asentados en políticas públicas sólidas que corrigen desigualdades y nos hacen una sociedad más moderna, próspera y justa. Ahora toca añadir un pilar más: el de la conciliación y la corresponsabilidad.

La mejor España necesita que el Estado se haga cargo de lo que pueden ser nuestras cargas, porque para eso está y debe servir la política, para aliviar el peso de lo cotidiano, de lo que importa, porque lo padeces todos los días. En estos años hemos dado pasos importantes gracias al Gobierno de España, como, por ejemplo, la ampliación de los permisos de paternidad y maternidad, la reciente ampliación de permisos para el cuidado de hijos e hijas, la extensión del teletrabajo o el impulso del Plan Corresponsables, que está haciendo que este verano todos los municipios de la Región puedan contar con escuelas de verano financiadas por el Gobierno de España. Esto es realmente cuidar y legislar en favor de las familias. La conciliación no puede ser un asunto privado que se resuelve a base de favores, abuelos y gastarse parte del sueldo en ello, porque de ser así, será desigual, y la desigualdad siempre la sufren y la pagan las personas que menos tienen.

Conciliar tampoco puede ser una carga mental exclusivamente de las mujeres. La mano invisible del capitalismo es una mujer que concilia, porque gran parte de su trabajo ni se ve ni cuenta. Por eso, necesitamos ensanchar la corresponsabilidad, aunque para ello también tengamos que aprender muchas veces a sacudirnos las culpas. Corresponsabilidad en los cuidados, corresponsabilidad en las empresas y corresponsabilidad en los horarios. No será un proceso sencillo ni directo, pero es un camino que hay que recorrer y ya lo estamos haciendo. Esto también es calidad democrática, salud para nuestras mentes y prosperidad para que la economía siga yendo como un cohete.

Y todos y todas sabemos cuál es la única garantía para hacerlo: un gobierno del PSOE. Todos los pilares del Estado del bienestar los ha levantado el PSOE legislando e institucionalizando derechos. El PP no ha aportado ni uno solo a nuestro templo del bienestar, y Vox los tiraría abajo. El 23 de junio la mejor España no puede detenerse, no puede retroceder. La mejor España concilia y es corresponsable.

Por todo esto, el próximo 23 de julio toda la ciudanía de este país tiene que elegir si quiere avanzar, con todas las medidas que el PSOE ha puesto en marcha para garantizar los derechos y libertades por los que tanto hemos luchado, o retroceder, como pretende la derecha y la ultraderecha, en todas las iniciativas que el Gobierno de España del Partido Socialista ha puesto en marcha con tanto esfuerzo para garantizar una igualdad real y efectiva.