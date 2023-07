Team Chiringuito

La vida es eso que pasa mientras una pareja brinda en una terraza junto al mar un jueves tonto de la última semana de junio. La vida es eso que pasa mientras el ruido se ceba con la víctima de turno. La vida es lo que pasa mientras los medios de comunicación y las redes sociales engordan a la bestia, rellenan la actualidad. Todo vale por un clic.

Llevo varias semanas con la casa hecha un caos. Las cajas de la mudanza eterna siguen. Ahora he incorporado una tabla de planchar en mitad del salón. Las plantas de mi terraza no terminan de soportar este calor. O a lo mejor a la que no soportan es a mí. Me revienta pero he tenido que tirar comida. Se me ha cerrado el estómago. No está mal como operación bikini de última hora.

Las playas están empezando a llenarse de gente. La operación salida hacia las costas ha comenzado esta semana. Me he dado mi primer baño y he plantado el culo en un chiringuito por primera vez esta temporada estival. No soy en absoluto del team verano, por mucho que me guste el mar, un bronceado de diseño y la siestas infinitas con el ruido de las olas de fondo.

Aunque para ruido de fondo. el de las redes sociales, los medios de comunicación y el de una campaña electoral clave. Vox ocupando consejerías por todo el territorio nacional a cambio de dar al Partido Popular los votos para gobernar en Extremadura o Comunidad Valenciana. Guardiola, el verso suelto del PP en Extremadura, recoge cable, traga con la disciplina de partido. Madrid manda, todo es estrategia. Veremos a ver qué sucede en la Región de Murcia, porque por mucho que digan que no, me temo lo peor y no sé por qué pero últimamente la Región es clave. Recuerden que en la Región siempre empieza o acaba algo.

Y en mitad de todo este cóctel agitado y mezclado, acabamos de celebrar unas elecciones municipales y autonómicas donde el desastre de la izquierda ha dado paso a una derecha fuerte.

Una ultraderecha que exige y se le concede todo aquello que quiere, aunque nos quieran vender otra cosa. Y con este panorama llegó el mes del Orgullo.

Es evidente que debemos salir a la calle a reivindicar derechos, libertades y respeto entre nosotros como sociedad. No debemos consentir que se retroceda, pero creo que además de salir a reivindicar frente a los partidos y las instituciones, deberíamos reflexionar sobre nosotros como sociedad. Me pregunto: ¿de qué nos escandalizamos? Vox, partido que no aprueba la diversidad y para el que en este país sobran personas por su condición, religión, o raza, es clave en todo el territorio nacional para gobernar en ayuntamientos y gobiernos autonómicos. Son el partido que se ha consolidado en estas elecciones pasadas. El pueblo ha votado y esto ha elegido.

La ideología ha inundado todo, entre unos y otros les amplificamos el discurso de odio, les hacemos de altavoz. Su plan está claro y lo están consiguiendo. La ultraderecha es bisagra de los gobiernos del Partido Popular y encima consigue las áreas de gobierno claves asumiendo las competencias de Medio Ambiente, Cultura o Educación. Hablan de sectarismos e ideologías, y prefiero mil veces que se le enseñe a mis sobrinos a respetar la diversidad y a aprender a vivir en una sociedad más feminista, verde y sostenible, que ver cómo los ultras apuestan por el orgullo hetero, el negacionismo del cambio climático y la violencia intrafamiliar.

La vida es lo que pasa mientras todo se llena de ruido y una pareja brinda con un vino.

No seré del team calor, ni del team verano, pero sí soy del team cerveza fría, chiringuito y brindis al sol. Háganse un favor.

Únanse a mi religión. Les espero viendo el mar. Salud.