La investidura tenía un precio

Mañana comienza la negociación. A López Miras le faltan dos votos para ser investido presidente, y Vox no se los va a regalar. Valen su precio en oro.

Las posiciones de una y otra parte siguen inamovibles: el PP ofrece un ‘acuerdo programático’, y Vox pretende participar del Gobierno. Lo normal de toda negociación es que se produzcan cesiones mutuas, y en este caso cualquier cambio será sustancial a la vista de la aparente incompatibilidad entre oferta y demanda. De entrada, parece lógico que al inicio de un diálogo de estas características cada parte esgrima su programa máximo para desde él ir cediendo hasta el tope que se haya establecido como infranqueable. Pero aquí no se trata de gradaciones; se trata de si Vox entra o no entra en el Gobierno. Y para el PP es que no.

¿Ha cambiado algo el pacto de Extremadura, donde desde una posición cualitativamente más radical que la de López Miras la líder popular, María Guardiola, ha acabado por incorporar a un consejero de Vox a su Gobierno? Hay síntomas de que sí. El primero es que la dirección de Génova, que parecía dejar hacer a los barones, ha tomado cartas en el asunto y ha redireccionado la voluntad de la presidenta popular extremeña. Entre otras cosas porque, al parecer, una parte de la dirección regional del PP y de la militancia no entendían que, teniendo a mano gobernar, el poder se echara a suertes en unas nuevas elecciones. El PP, una de cuyas ‘ideas fuerza’ para las legislativas del 23J consiste en tildar a Sánchez de mentiroso, no ha dudado en hacer rectificar a Guardiola, dejando por los suelos el valor de su palabra. Todo por el bien superior de conseguir gobernar. ¿Aviso a navegantes?

En la Región de Murcia no hay a la vista disensiones internas en el PP por esta cuestión, pero quienes aguzan el oído para escuchar las tertulias que se producen en el ámbito empresarial, por detrás de las declaraciones oficiales, aseguran que López Miras debería ceder a Vox la consejería de Agricultura, sin Agua, y tal y como figura ahora, es decir, desprendida de Medio Ambiente y sin competencias en el Mar Menor. La clave: el sector agrícola representa un porcentaje mínimo de la economía regional, un 5%, y todo lo que mueve y añade se cataloga en el capítulo de industria, hasta el punto de que, dicen, a los empresarios que trabajan en la transformación de los productos del campo les incomoda que el Gobierno los siente a la misma mesa que a los agricultores, ya que consideran que los intereses son distintos. Por otra parte, las millonarias ayudas europeas van a las industrias transformadoras, algunas de las cuales ni siquiera trabajan con productos del campo murciano, y en relación a esto, la agricultura es compensada con escasos recursos. Visto así, Agricultura sería una ‘maría’.

En Extremadura, Vox se ha conformado con una sola consejería denominada de Gestión Forestal y Mundo Rural. Pero, al parecer, esas competencias son en aquella región más importantes de lo que fuera de ella se nos antoja y, por otra parte, Vox no quiere entrar en el Gobierno de Murcia para florear, y menos cuando ahora recuerdan como agravio que en la anterior legislatura sus tránsfugas obtuvieron Educación y Cultura, nada menos.

Los argumentarios del PP se dispersan en matices contradictorios. Los populares no se reconocen en las circunstancias de Extremadura, pues aquí la izquierda no es alternativa, y se refieren como modelo a Baleares, pero en las islas Vox ha entrado en los potentes gobiernos provinciales. Además, Feijóo creó confusión al diferenciar, antes del pacto extremeño, la situación de Guardiola de la del alicantino Mazón al remitirla a las matemáticas: la primera no tendría que pactar porque Vox había obtenido allí un 8%, mientras en la Comunidad Valenciana se elevaba al 12%, sin reparar en que ese esquema validaba la posición de los abascales en Murcia, donde alcanzaron el 18%. Y ahora más, pues han entrado en un Gobierno con el 8%.

«Esperemos que López Miras rectifique, como ha hecho Guardiola», declaraba ayer mismo a Abc Ignacio Garriga, número dos de Abascal en el staff de Vox. O sea que para este partido Murcia está en la línea de Extremadura. Los de López Miras no lo ven así, y parten de salvar la investidura con un ‘acuerdo programático’ al que podrían añadir alguna gracia, como un senador autonómico (una plaza competida, pues en los mentideros del PP se asegura que Federico Trillo ha sugerido a López Miras que envíe al Senado a su todavía vicepresidenta, la trepatrans Isabel Franco, tal vez en agradecimiento a que ésta ha dado empleo a una de las hijas del exministro).

Como apunté en otro artículo, al PP le interesa prolongar la negociación, y no le importaría que la primera sesión de investidura, en primera y segunda vuelta, resultara fallida. Esto aportaría una intención de resistencia que podría ayudar a Feijóo el próximo 23J y, por otro lado, si Vox no resultara en Murcia el partido más votado, como lo fue en 2019, tal vez desconfiara de mantener su potencialidad electoral si forzara una segunda convocatoria autonómica. El PP no tiene prisa, pues dispone de dos meses por delante antes de ceder, si le fuera necesario, en el último momento. Sólo sufre la presión latente de los agentes empresariales, que aspiran a la pronta estabilidad del Gobierno con Vox integrado en un pacto que contenga el menor coste para el PP.

Llegados aquí, hagamos un ejercicio de realismo mágico, cosa no extravagante en la Región de Murcia si recordamos la legislatura precedente, en la que vivimos sucesos extraordinarios. ¿Podría ocurrir que el PSOE se abstuviera en la segunda vuelta de la sesión de investidura en el caso de que hubieran encallado las negociaciones entre PP y Vox? A la vista de que, de una u otra forma, López Miras será presidente y de que si Vox decidiera forzar la máquina electoral en el banco de pruebas del roal murciano los socialistas podrían rebajar aún más sus expectativas de voto, el gesto para facilitar la gobernabilidad tendría la ventaja añadida de fastidiar al PP. López Miras habría salvado la investidura, pero a partir de ese momento Vox no le daría ni agua en los presupuestos ni en cualquiera de las iniciativas legislativas. Una abstención del PSOE dejaría al PP colgado de la brocha con Vox en el bloque de la oposición bloqueando la dinámica parlamentaria del Gobierno. Esto a medio y largo plazo, pero, en lo inmediato, los socialistas podrían apuntarse su contribución activa a poner cerco institucional a Vox y, del mismo modo que Feijóo presume de haber facilitado al PSOE la alcaldía de Barcelona y varias instituciones del País Vasco para neutralizar a independentistas y a Bildu, Sánchez podría exhibir Murcia como ejemplo de política de Estado contra la ultraderecha. Ni siquiera tendría que abstenerse todo el Grupo Socialista; bastaría con que dos de sus diputados hicieran un Martínez Vidal (decíase, en la anterior legislatura, del hecho de seguir los plenos desde el bar de la Asamblea) para que López Miras saliera investido sin que Vox tocara bola.

Es una opción que cabe apuntar, pero no esperemos políticas sofisticadas de quienes vienen haciendo las políticas que hacen. Además, es cierto que nada impediría que López Miras formalizara un pacto con Vox postinvestidura o que convocara elecciones dentro de un año. Pero en este último caso a los socialistas tal vez le diera tiempo de refundarse con un equipo de dirección más competente que el actual, lo cual no sería muy difícil, pues lo que ya no pueden es empeorarlo.

Otras opciones inesperadas superarían el realismo mágico para incurrir en la política-ficción. Por ejemplo, que la abstención proviniera de los dos diputados de Podemos, grupo al que presumiblemente no le beneficiaría una repetición electoral, incluso en lo interno, pues la candidatura de ese partido podría ser desplazada por otra de Sumar. Imposible. Y una segunda posibilidad: que dos diputados de Vox se dieran al transfuguismo, incentivado o no, ante la posibilidad de que el partido viera reducidos sus escaños en una segunda vuelta electoral. Vimos de todo en la décima legislatura, pero hemos de creer que esta vez la maldad de los mentideros no se verá confirmada.

El sol llueve en rayos de fuego sobre la calle principal del poblado. De un extremo, a la altura de la oficina del sheriff, avanza lentamente López Miras, la mano derecha ligeramente elevada a la altura de la culata de su Colt, tenido como el más rápido a este lado del Segura; del otro, frente a la entrada del saloon, vemos a Antelo, la cartuchera muy baja denuncia su condición de pistolero, el sombrero le cubre casi toda la frente, sus ojos brillan a la espera de inscribir una muesca en la culata del revólver. Las ventanas de las casas permanecen cerradas y la quietud sólo es interrumpida por las bojas secas que en forma de bolas arrastra el viento del desierto y un lejano repiqueteo de martillo procedente de la oficina del sepulturero. De pronto, desde un lugar indeterminado, suena la música de Ennio Morricone, y López Miras y Antelo se relajan, se acercan y se abrazan. The end.