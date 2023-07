En el boxeo «besar la lona» es caer derrotado por KO y eso parece ser lo que ha hecho con la famosa lona de Vox la Junta Electoral. En el undécimo asalto después de haber cumplido el cometido encargado por el malnacido que la parió, permítanme el juicio moral. Esa lona, que estaba sita en una esquina de Madrid, se ha convertido en una lona que ha figurado en cada cruce de esquina de Twitter, Facebook y WhatsApp. No ha habido voxero, pepero, sociata, bilduetarra, indepe, feminista o elegetebéteiquplus que no la haya visto y se haya regodeado o encendido con ella.

En esta semana del Orgullo hemos vuelto a luchar batallas. Un señor con placa policial e ínfulas de vigía de Occidente casi desgracia el Orgullo de Murcia y ha hecho un daño que cae cerca. En Náquera al Consistorio se le ha ocurrido prohibir la bandera arcoíris y al alcalde verde se le han llenado los balcones del pueblo de colores, que no le ha faltado un Pantone. En Lorca se ha colgado, no sin polémica de quién tiene el verdadero mérito, en parte por mi culpa. Le di las gracias por colgarla, como presidente de Lorcairis lgtbiq+, al alcalde Fulgencio Gil en ese día y por ser el primero en hacerlo en la ciudad en 2018, en la plaza de Calderón. También, e igual de importante, y no lo remarqué lo suficiente, por ponerla donde el anterior alcalde, Diego José Mateos, la puso por primera vez, en el Ayuntamiento, la casa de todos

Entre banderas, fiestas y manifiestos ha llegado a casa, por persona interpuesta, un artículo de Jaime de los Santos que a mi madre le ha abierto la magdalena del recuerdo y ha reavivado muchas cosas. Las patadas de mi hermana a quien se metía conmigo, las canciones salvadoras, en mi caso la Carrá bailada en el salón de casa y los mismos deseos murmurados al anochecer de que todo eso que nos decían que éramos se arreglara de alguna manera. Ha sido mi madre la que me ha recordado al maestro don José Pallarés, me entretenía con conversaciones que me salvaban de los recreos difíciles y cómo a ella misma le costó comprenderlo todo. Yo siempre he sido un poco escarlataojara y no guardo un detallado recuerdo de todo lo malo, porque mañana siempre es otro día, pero eso no significa que lo malo no aceche, porque se arregla lo malo, pero no siempre

Yo sé que, por persona interpuesta, a Jaime le ha llegado hondo el recuerdo de mi madre y le ha conmovido detrás de sus gafas de sol. Jaime y yo tenemos semejante bigote y semejante hechura y creo que nos podemos hacer los dos, el uno al otro, la siguiente pregunta: ¿qué vamos a hacer para que los jaimes que amarán joseluises, las silvias que suspirarán por sandras, las anas a las que les gustan igual las fátimas que los pedros, los mohammed que se descubren carlas, los que no quieren ser ni pacos ni pacas, esos pequeños que intuyen que hay algo más allá del mundo constreñido de falsas dualidades, abusones, odio y manos que nos arrojan la basura, no necesiten llorar por las noches y sean lo que sueñan en sus sueños felices y así noquear a las bestias? Porque esa es la verdadera bandera que deberían disputarse todos los partidos y colgar en todos los balcones.