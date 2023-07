Con Sánchez, sí; con Abascal, no

Durante el mandato de Manuel Fraga al frente de la Xunta de Galicia, la televisión autonómica, TVG, evitaba los fines de semana de julio y agosto emitir noticias sobre los incendios que se solían producir en aquella Comunidad. Los sábados y domingos del verano, don Manuel, que así era llamado, descansaba en su casa y solía conectar ‘su’ televisión. Si aparecía información sobre algún incendio, llamaba irritadísimo al director del canal y le espetaba: «En Galicia no hay incendios; la noticia es cuando se apagan».

A la vista de que la televisión pública gallega sólo da las noticias que resultan favorables al Gobierno autonómico no es extraño que Feijóo exhiba prejuicios sobre RTVE y rechace participar en el debate a cuatro programado por La 1. Debe creer que todas las emisoras públicas son de la misma condición. Lo son, es cierto. Pero el único programa fiable que cabe encontrar en ellas es el que suele emitirse cada cuatro años con el título de Debate Electoral. Y esto es porque no lo organizan los directivos de las televisiones públicas, sino los propios partidos, que establecen la mecánica y los temarios. Por lo demás, los periodistas que los conducen y los equipos técnicos son profesionales que cumplen adecuadamente con sus respectivas funciones.

El espectador sabe de antemano que los debates electorales están pactados al minuto y sus participantes, entrenados como los futbolistas en las jugadas de ensayo. ¿Qué les puede salir mal a unos o a otros? A pesar de que todo está trazado a tiralíneas siempre hay espacio para el resbalón o la escapada brillante. Pero, en general, el medio desde el que se transmite el evento es neutro, pues sus directivos sólo ponen el plató.

Por tanto, las reticencias de Feijóo a participar en debates en que intervengan las cuatro fuerzas políticas que tienen opción de emparejarse a derecha o a izquierda para formar Gobierno no obedece tanto a la sospecha de que TVE aporte un sesgo partidista, como a que, bajo ese pretexto, el líder del PP se libre de debatir con su presumible socio, Vox, para que no puedan perfilarse demasiadas afinidades o, tan peligroso como esto, radicales discordancias que posteriormente no puedan justificar un pacto entre ambas formaciones.

Porque estigmatizar a TVE, a fin de cuentas todavía hoy uno de los pocos organismos que identifican al Estado en cada Comunidad autónoma, denota una gran dosis de cinismo si procede de quien ha gobernando Galicia durante tantos años, y donde la televisión pública ha establecido que los incendios no son noticia salvo cuando se apagan.