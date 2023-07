En el año 1969 se estrenó en EE. UU. (en España aún tendríamos que esperar unos años) la película 'Dos hombres y un destino'. En la que un genial Paul Newman encarnaba el papel de Butch Cassidy. Un forajido, simpático y embaucador.

Un prototipo de granuja pero a la vez con un halo de honradez. Y el no menos brillante Robert Redford representaba el papel de Sundance Kid, hombre tosco, parco en palabras, y con mirada de pocos amigos.

El lector recordará una escena icónica en la que Butch pasea en una bicicleta a Etta (Katherine Ross), al son de los acordes de la canción 'Raindrops Keep Fallin On My Head', de Burt Bacharach.

La fenomenal película me recuerda un poco a lo que está pasando estos días en la actualidad política patria. Dos hombres y un destino. Feijóo y Abascal, Abascal y Feijóo. Condenados a entenderse, por mucho que previamente estén escenificando desacuerdos y paripés varios de cara a la galería. Al final, no tengan ustedes ninguna duda de que al igual que han hecho en decenas de Ayuntamientos, lo harán en todas las Comunidades Autónomas. Incluida la de la mutante Guardiola, que pasó en un cuarto de hora de decir que con Vox ni a la puerta de la esquina, a entonar aquello de «amigos para siempre means youll always be my friend…», y lo harán irremediablemente después de las Elecciones Generales del 23J.

En Murcia, obviamente, también lo harán. Ni se contempla de manera seria la cacareada repetición electoral. Llegarán a un acuerdo, y de un modo u otro formarán sociedad. López Miras y Antelo también están unidos por el mismo destino.

Quizás aquí en la Región tarden un poco más. Porque es verdad que los verdes tienen una cuenta pendiente con los de los de la gaviota, pues estos últimos han gobernado un par de años con sus tránsfugas. E intentarán tensar la cuerda, y hacerles sufrir un poco, como vulgarmente se dice, hacerles pasar por debajo de la mesa. Antes de capitular y entregarles el gobierno, seguramente sin entrar en él.

Entre tanto, la figura de Etta (Katherine Ross) sigue montada encima de la rueda de la bicicleta, mientras uno y otro pugnan por pasearla. Etta, sin duda, es Isabel Díaz Ayuso, que contempla desde su atalaya cómo ambos ‘forajidos’ se desgastan cogidos de la mano, unidos por el mismo destino. Que es, en último extremo, ser decapitados políticamente por la lideresa de Madrid. Ella recogerá, más pronto que tarde, los frutos. Y más que probablemente acabará unificando los dos partidos, como en tiempos de Aznar.

Entre tanto, Butch y Sundance la pasean en la bicicleta y le allanan el camino.

Aunque mucho ojo, que, como todos saben, los protas de la peli acaban siendo aniquilados en Bolivia. Precisamente en Bolivia.

Ojo-cuidado con el ‘sanchismo bolivariano’, que igual los acaba dejando a todos compuestos y sin bicicleta.