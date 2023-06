Titán y migrantes

Piénsela. Miren qué frase más guapa para los que somos ya algo mayores: ‘Hay que morir joven, pero muy, muy tarde’.

Va bien. Cuentan por ahí que el consejero de Presidencia, Cultura, etc., en funciones, Marcos Ortuño, está haciendo un buen trabajo en lo suyo, que tiene la confianza del presidente López Miras y que no hay quejas sobre él entre los administrados. No hace mucho lo vi por la calle e, inmediatamente, decidí conseguir una hucha para ir ahorrando y comprarme una chaqueta como la que llevaba el político ese día. Supongo que la ropa se la comprará su esposa, porque quizás funcione en su cargo, pero no creo que sea capaz de comprarse una chaqueta tan chula como la que llevaba ese día. A mí, que los políticos vistan bien me da confianza en sus capacidades de gestionar la cosa pública.

Duda. En una serie que se llama Los Enviados, un cura le dice a otro, «¿Pero es que tú todavía te crees lo de la zarza ardiendo?».

Tragedias. Como tantos otros, esta semana he observado cómo la noticia de la desaparición de un submarino con cinco millonarios como tripulantes haciendo turismo apagaba la noticia del hundimiento de un barco con 750 migrantes de los que solo se salvaron apenas 100 de ellos. Un periodista me explicaba que el accidente del submarino tenía connotaciones muy aprovechables para el seguimiento de los medios: el que el oxígeno se fuese agotando poco a poco; ir contando las horas que les quedaban, que ocurriera cerca del Titanic, etc., todo muy de película, pero es terrible que este accidente oscurezca la tragedia de una tremenda cantidad de hombres, mujeres y niños huyendo del hambre y de las guerras, que murieron ahogados en el Mediterráneo unos días antes.

Un gran pintor murciano. Acabo de leer un libro que compré de viejo la semana pasada (2 euros). Se llama La cruz de Santiago, de Antonio Chamorro, y fue finalista del Planeta en los noventa del siglo pasado. Es una biografía novelada de Velázquez y está bien escrita. Pero, lo que encontré interesante es que el pintor, en una conversación con el rey Felipe IV, habla de pintores a los que hay que tener en cuenta por su calidad, y, entre ellos, cita a Pedro de Orrente, nacido aquí, en Murcia. En la exposición Huellas tuvimos un cuadro de este pintor del siglo XVII, y yo pude ver dos en el Museo Nacional de Cuba, en La Habana. Llegó a ser muy conocido y respetado.

Inmigrantes. Por cierto, todos esos que rechazan a los inmigrantes se debería plantear que actualmente en España hay casi 200.000 empleos por cubrir en los que nosotros, los nacidos aquí, no estamos dispuestos a trabajar, y que, de no encontrar quiénes lo hagan, no podremos atender las necesidades de la hostelería, la agricultura, etc. Por otro lado, tenemos también el problema de la ‘España vaciada’. Si no se pueden repoblar con inmigrantes, tendremos que seguir diciendo adiós a miles de pueblos. Y, con la bajada de nacimientos, la tasa de gente mayor es altísima. A ver quién va a trabajar para pagar las pensiones.

Opinión. En un bar tres hombres charlan de política y beben cerveza. Uno de ellos dice, hablando de un conocido político murciano cuyo nombre no revelaré ni bajo tortura: «A mí ese, más que facha, me parece tonto».

Ojo clínico. Sé de una mujer, de profesión veterinaria, que suele decirle a su pareja, que es médico: «No te olvides que a ti tus pacientes pueden contarte lo que les pasa, pero, a mí, los míos, no me pueden decir ni una palabra».

Cine y serie

He visto la película Tyler Rake 2, protagonizada por Chris Hemsworth. Este muchacho debería dedicarse exclusivamente a hacer de Thor, porque, cuando lo ves en otros papeles, echas de menos la melenita y el martillo en la mano. En fin, que otra más como las de John Wick, aunque, a mis cortas luces, Keanu Reeves tiene bastante más personalidad que el del martillo, y, como los dos hacen lo mismo en estas películas, matar a decenas de malos, pues que el tal Reeves parece más convincente. De series, terminé Rapa 2. Está muy bien. Pueden verla con la seguridad de que entretiene.