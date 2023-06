Murcia limpia o Murcia sucia

Pocas veces, que uno recuerde, ha habido en Murcia una controversia de tamaño parecido a la que ha suscitado el Plan de Movilidad actualmente en ejecución. La sangre electoral ha llegado al río, pues a las obras que implica esa reordenación de la ciudad cabe achacar buena parte del éxito del re-alcalde Ballesta, sin olvidar otros méritos que le han llevado a empuñar de nuevo el bastón de mando en la Glorieta, tales como su credibilidad entre amplios sectores y el hábil uso por parte de su equipo del malestar derivado de las actuaciones en los últimos meses.

También contribuyó al éxito del PP la inhábil gestión explicativa previa de las obras. Y la falta de conciencia ciudadana de que cualquier mejora viaria lleva aparejada en sí misma una serie de a veces grandes incomodidades en los sectores urbanos que van siendo afectados por los cambios.

Se supone que lo que se hace, ahora y siempre, es para mejorar. Pero el cortoplacismo del ciudadano de a pie lleva a la indignación fácil a las primeras de cambio. Resulta además que el barrio que puede ser considerado el más insalubre de la ciudad ha sido el origen, epicentro y punta de lanza contra el Plan de Movilidad: El Carmen. Y, dentro de él, parte del comercio ha sido la más vocinglera y pertinaz en las protestas, basadas en que el Plan impediría que el personal vaya a comprar a las tiendas carmelitanas.

Está por demostrar quiénes son esos supuestos clientes que van en coche a dejarse los cuartos en la zona más poblada de Murcia, cuya base son las tiendas de proximidad, imprescindibles, para sus 20.000 habitantes. Algún portavoz de los ofendidísimos comerciantes de El Carmen comulga ahora con otro macro-aparcamiento en las cercanías de la iglesia del barrio. Sorprendente: ese gran equipamiento ya existe muy cercano, junto al Cuartel de Artillería, a diez minutos andando de Floridablanca. Y si no quieres caldo, dos tazas, como si la construcción de otro estacionamiento subterráneo no fuera a traer prolongados ruidos, obras e incomodidades sin cuento a los vecinos. De lo de los cinco macrotúneles cruzando la ciudad, mejor no hablar.

Los disconformes, a quienes el equipo del re-alcalde parece querer satisfacer, olvidan que gran parte de la insalubridad carmelitana, vieja de lustros, se debe a su conversión en zona de obligado tránsito rodado para cruzar la ciudad.

Los sucesivos equipos municipales han fomentado ese uso tan nocivo para viandantes y residentes en vez de encontrar soluciones para mantenerlo como el tranquilo barrio que fue.

Todo eso esconde, como en Espinardo, la negación de que el uso preferente del coche privado es caro y emponzoña la ciudad, y que la única forma de afrontarlo es potenciar el transporte público para centro y pedanías, la gran asignatura pendiente desde que se optó por dar tranvía preferente a los centros comerciales del norte en vez de a las zonas más pobladas en Centro, El Carmen, El Palmar o Puente Tocinos.

Dos detalles más. Uno: el origen del Plan data de 2013, cuando Cámara. Después vino Ballesta y solo tras la moción de censura de 2021 empezó a ejecutarse con Serrano. Dos: si se paralizara, el municipio, cuya economía es muy boyante como se sabe, habría de devolver 36 millones de euros a la UE. La dicotomía no es entre plan del PP o plan del PSOE, sino entre Murcia limpia o Murcia sucia. La segunda ya la tenemos. Si lo que se pretende es renunciar a la primera, las paralizaciones son el camino.

Y no vale pedir moratorias de ejecución al Gobierno de Sánchez como maniobra de contribución a la confusión reinante: Bruselas vigila. Allá nosotros.