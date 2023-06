Frente al odio, orgullo

Ya es verano, se ha terminado el curso escolar, llegan las ansiadas vacaciones para muchos, la temporada de trabajo para otros. Ha pasado el solsticio de verano y San Juan. ¿Han quemado lo que quieren apartar de su vida? ¿Se han bañado en pelotas para purificarse del fuego fatuo?

Llegan las noches de verano y los mosquitos tamaño XXL, los festivales de música que ya no son novedad porque tenemos todo el año. Llega el sofocante calor, y las ciudades se quedan desiertas, llegan las rebajas y lo que no vimos venir unas elecciones generales a golpe de protector solar y toalla de playa.

Los pactos del PP con Vox monopolizan la agotadora actualidad que esta semana nos ha tenido en vilo por el submarino que ha implosionado, mientras la política en Extremadura también lo hacía al no pactar con Vox la número 1 del partido popular, María Guardiola. Un verso suelto comentaba esta semana, lo que no sé es cuánto durará su postura y si Madrid lo permitirá. Pero al menos durante unos días ha sido un bonito sueño, plantarle cara a la ultra derecha que va con aires de grandeza y actitud desafiante.

Nos queda otra campaña electoral, más la amenaza de posibles repeticiones de elecciones allá donde no se consiga el pacto de las derechas, y es terrible. No sé en qué momento se instaló el juego sucio y el bloquear para que no gobiernes, lo que necesiten los ciudadanos, lo dejamos para otro día, porque lo importante es joder al adversario. Y así con todo, es agotador.

Y en el otro lado, la izquierda que no sé muy bien en qué está. Las concesiones de Sumar a Podemos en algunos territorios como la Región de Murcia, me han hecho perder toda la ilusión y ganas de acompañar a Yolanda en este proyecto. El candidato es un error, y creo que se equivocan y lejos de sumar, restan votos. No lo tiene tampoco nada fácil el PSOE de la Región, que se ha quedado aún noqueado tras los resultados electorales, sin margen de maniobra para reaccionar y teniendo que afrontar unas elecciones generales con un secretario general sin apoyos y una candidatura a las generales que flaquea por un lado y brilla por otro. Veremos a ver cómo queda este órdago a la grande que Pedro Sánchez se ha marcado.

Pero lo importante es que estamos en el mes de la celebración del Orgullo. Nos han tocado vivir unos tiempos polarizados, donde la ideología está por encima de los derechos y libertades fundamentales de todas y todas. A estas alturas del partido, amar a quien queramos y cómo queramos no debería de cuestionar, ni mucho menos perseguirse. Una lona pre electoral del partido de la ultraderecha quiere tirar los derechos LGTBIQ+ a la basura, ¿cómo es posible que el partido popular con tal de gobernar sea capaz de estrellarse la mano a quién rechaza al colectivo LGTBIQ+ o la violencia machista? Estamos retrocediendo y no debíamos de permitirlo. El amor, la familia, las relaciones, los hijos.. nadie debe cuestionar cómo, con quién y de qué manera vivimos. Defendamos y reivindicamos el día del orgullo. Basta de agresiones homófobas y tránsfobas. Una mujer trans es una mujer, no debería cuestionarse más, ni soltar bulos tóxicos sobre la ley trans. No me cabe en la cabeza que cuestionemos a las personas por quienes son, por lo que sienten, por cómo aman.

Por esto me cuesta tanto entender que el partido popular sea capaz de sentarse con la ultra derecha a negociar gobiernos autonómicos, ayuntamientos, ningún partido debería permitir que esto pase.

Hoy y siempre hay que salir a la calle, reivindicar y dar visibilidad a un colectivo que en pleno siglo XXI es señalado por partidos que están deseando volver al NODO y al blanco y negro, pero que no podemos permitir que eso suceda, por todos, por la convivencia, por el respeto y por una sociedad sana, tolerante e inclusiva.

Frente al odio el Orgullo y toda la sociedad tiene que salir a la calle. No sólo en el mes del Orgullo, todos los días.