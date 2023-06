Sánchez es un 'zorro'

Perdónenme el símil. No pretendo faltar, al revés, utilizo ‘zorro’ como sinónimo de astuto. Y es que del presidente del gobierno se podrán decir muchas cosas, pero no que no sea una persona hábil.

A mí, particularmente, consiguió caerme bien. Y es que en la distancia corta, en el trato personal, gana y mucho. En este sentido le contaré al lector un par de anécdotas de las múltiples ocasiones en las que tuve la oportunidad de debatir con él. Un día, de las primeras veces en que confrontamos, andaba yo en la tribuna tirando de argumentario. Se pueden ustedes imaginar. Que si miente más que habla, que si no lo dice la verdad ni al médico, que si el Falcon, que si los pactos con Podemos, o con los separatistas, o incluso, y lo más doloroso para mí como hijo de guardia civil, que si el pacto con Bildu…, y terminé como siempre he hecho cuando hablaba con el presidente o con algún ministro, metiendo mis coletillas de los problemas de la Región de Murcia. En este caso, recuerdo que le interpelé por el Mar Menor.

Pues bien, después de haber puesto al hombre desventurado en la tribuna, nada más bajar, me llamó, y me hizo un aparte. Llamó a Nadia Calviño, y entre los dos me explicaron todas las inversiones que estaban realizando en el Mar Menor. No tenía por qué, lo acababa de poner de vuelta y media ahí arriba, y yo no soy una persona importante como para que el presidente me dé explicaciones. Pero así sucedió.

A partir de ahí, cada vez que nos tocaba debatir, me preguntaba si le iba a meter mucha caña, y yo le respondía: «hombre, presidente, te tendré que dar un poco de cera», y se reía.

Incluso en mi último debate con él, tuve la oportunidad de despedirme, y enterado de que dejaba la política, me deseó suerte en el futuro.

Reitero. Ni le he votado, ni lo voy a hacer. Pero ese es el Sánchez que yo he conocido y sería hipócrita decir lo contrario. ¿Educado, con don de gentes, o astuto? Decidan ustedes el calificativo. El caso es que a mí me desmontó cualquier tipo de prejuicios que sobre él pudiera tener. Y hoy, sin ir más lejos, les estoy escribiendo estas letras en estos términos, cuando no tendría por qué. Lo fácil para mí, y más no siendo del PSOE, ni socialista, sería seguir la inercia y apelar al antisanchismo.

Desde luego, si digo que es hábil o astuto, no descubro nada. Hasta sus propios contrincantes más directos le reconocen ser un magnífico estratega. Cosa que, por cierto, ha vuelto a demostrar adelantando las elecciones generales al 23 de julio para pillar a PP y Vox enfrascados en sus acuerdos, desacuerdos y sus contradicciones. Con el desgaste, y el consiguiente enfado de sus afines, que esto les está suponiendo.

A mi modo de ver, los dos únicos partidos del centroderecha y la derecha que pueden sumar para sacar a Sánchez han caído de lleno en la trampa que el ‘zorro’ del presidente les ha preparado.

Y tengo para mí, como observador imparcial, que no está dicha la última palabra.