El Real Murcia invitó ayer a desayunar a los medios de comunicación. El Real Murcia, que no tiene para pagar a los técnicos de las bases, que racanea la deuda a los acreedores más pequeños y que esconde problemas importantes debajo de la alfombra, utilizó un poco de los famosos diez millones del banco Sabadell para invitarnos a un tentempié a los periodistas. Posiblemente sepa Felipe Moreno que el colectivo de la prensa es uno de los más precarios y por eso quiso que por lo menos desayunáramos bien un día. Ya saben eso que dicen de que el desayuno es la principal comida del día. O a lo mejor es que Felipe Moreno, más preocupado por controlar cortijos externos que el suyo propio, sabe realmente la importancia de tener contentos a los periodistas. O, por lo menos, a sus estómagos. No vaya a ser que alguno abandone el redil.

Realmente no sé el interés de Felipe Moreno, porque Felipe Moreno, tan ocupado con sus negocios personales, ni estaba en Nueva Condomina ni acudió al desayuno. De hecho no sé ni si Felipe Moreno tenía conocimiento de la brillante idea del desayuno.

Fueron Francisco López, director general del Real Murcia, y Javier Recio, director deportivo del club, los que hicieron de anfitriones. ¿Javier Recio? Sí, Javier Recio. ¿Por qué entonces ninguno de los medios que estuvo en la cita ha contado novedades del tema del entrenador? ¿Por qué nadie da alguna razón del retraso en el fichaje del técnico? Pues muy sencillo. Yo les explico todo sin problemas. Porque era un desayuno, y en los desayunos no se pregunta, en los desayunos se come.

Eso, justo eso, es lo que nos hicieron ver a los presentes a los tres minutos de estar allí. El desayuno no iba a ser informativo. En el desayuno no se podía preguntar sobre el entrenador ni sobre planificación ni sobre fichajes. En el desayuno, te tomabas un café, te tomabas un pastelito y le reías las gracias al primero que pasaba por allí para pasarte la mano por la espalda. Pero preguntas nada de nada. Salvo que quisieras saber a qué dedica su tiempo libre el director deportivo del Real Murcia o qué música escucha Paco López en el coche. Eso sí se podía preguntar, pero por el entrenador, por los fichajes o por cualquier tema de interés, por eso no se podía preguntar.

Para eso sirvió un desayuno del que salí igual de desinformada que entré. Porque nadie me explicó por qué a 24 de junio el Real Murcia no tiene entrenador. Porque ni López ni Recio aprovecharon la ocasión para transmitir a los aficionados que todo está controlado, que el Real Murcia no será segundo plato de nadie y que solo hay que esperar porque por razones que no pueden contarse ahora mismo es imposible hacerlo oficial. Porque después del silencio absoluto de ese desayuno les juro que estoy mucho más preocupada que cuando llegué.

¿Es incapaz el Real Murcia, pese al proyecto deportivo tan ambicioso que promete, de convencer a un entrenador de altura? ¿Tiene tan poco claras las cosas Recio que tiene que esperar el milagro de que el Deportivo despida por sorpresa a Rubén de la Barrera o a que Carcedo reciba ‘noes’ de todos los banquillos de Segunda y parte del extranjero para que acepte venir a Murcia? ¿Quién hace el casting, Recio para elegir la mejor opción, o los representantes y técnicos que están deshojando tan tranquilos la margarita sabiendo que siempre quedará el Murcia? ¿No tenemos entrenador porque el elegido sigue compitiendo? ¿Hay intromisiones por parte del dueño o del consejo que están retrasando la elección?

No les puedo dar respuestas. No porque no quiera. Simplemente porque no las tengo. Y no pasa nada, porque el acabar con las filtraciones internas en el Real Murcia ya es una noticia tan positiva que te deja, por lo menos a mí, el cuerpo tranquilísimo. Pero claro, si, pese a que los medios no han montado ningún revuelo extraordinario por el no anuncio del entrenador y por la falta de chivatazos deportivos que no económicos, va el club y te monta un desayuno para transmitir absolutamente nada, pues qué quieren que les diga, que el ‘modo alerta, aquí pasa algo raro’, se me activa hasta sin quererlo.

Pero no se preocupen, a 24 de junio no sabemos quién será el entrenador ni tampoco se habla de posibles fichajes. A 24 de junio no sabemos ni cuándo comenzará la pretemporada. Pero lo que sí sabemos, porque fue lo único que dijo Paco López, es que «se está trabajando durísimo para adaptar la estructura administrativa y comunicativa a Segunda División».

No sabemos ni quién nos va entrenar, pero con un año de adelanto estamos creando unas oficinas de fútbol profesional. A ver si en junio de 2024 maldecimos la actual tranquilidad de Recio si no se asciende, pero nos vamos a la Redonda a celebrar que Paco López tiene unas oficinas de Segunda.

¿Quién pagará el pato entonces? Tampoco se inquieten por eso. Total, siempre podemos levantar el teléfono rojo y llamar a Higinio Pérez para que nos monte un ERE en un momento. Eso sí, siempre previo pago de sus honorarios. Que en el Real Murcia los únicos que no cobran por su trabajo son los ‘malditos’ acreedores.