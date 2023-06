Además de por estos calores, mi capacidad mental y económica me impiden profundizar en exceso. Como mucho, bajo al asfalto. Siempre sobre la superficie. No me hace falta embarcarme en fatales batiscafos para descubrir el mundo del más allá. El mismo que propició el peor hundimiento de la historia reciente de España.

Estás intentando descubrir qué melocotones inundarán mejor tu paladar cuando las que esperan a la cola empiezan a elogiar al coche como si fuera el Titanic. Jamás han conducido, pero han escuchado que en Murcia están poniendo aceras tan anchas como sus caderas y despotrican contra Europa, las bicicletas, la Agenda 2030 y todo lo que haga falta. No son capaces de argumentar que con más carreteras y parking subterráneos se reducirán las emisiones de CO2, que es el mensaje que se lanza ahora desde la Glorieta, pero cerca quedan de coger la pileta y, a modo de torpedo, contribuir a destrozar los carriles bici que impiden el saludable transcurrir del tráfico motorizado. Cruzas la calle, con doble vía con aparcamientos a los dos lados que lindan con una estrecha acera, y nada más pasar la puerta de la carnicería saltan a tus oídos todo tipo de improperios contra los que aseguran que existe el cambio climático. En pleno junio, el aire acondicionado te congela, pero no es momento de llevarles la contraria cual iceberg, máxime si el carnicero empieza a defender la relajación de los controles sanitarios que están reclamando los ganaderos en otras regiones, otrora grandes conquistadores marítimos. El único consuelo que me queda es que, a precios populares, podré adentrarme hacia el centro de la tierra gracias a los parkings de innumerables plantas que va a construir el nuevo Ayuntamiento. Sin que molesten las obras. Sin que, por supuesto, suponga mayor contaminación por meter cientos de coches en el casco. Y sin cierre de comercios, pues ya es sabido que una ciudad a pie de escaparate, que no los centros comerciales, son la mayor causa de su ahogamiento.