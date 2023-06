Crónica de un armario laboral

Sería injusto no reconocer que España ocupa un lugar destacado en los derechos de las personas LGTBIQ+. Pero también es cierto que en el mundo del trabajo todavía queda mucho por hacer. Los prejuicios están a la orden del día y parece que si eres gay tienes que trabajar en un puesto de diseñador de moda, personal shopper, peluquero, maquillador, porque si no, la cosa se complica…

Recuerdo cuando entré a trabajar muy joven en el que fue mi primer y único trabajo y conté sin complejos mi condición sexual, el primer comentario del que en ese momento era mi jefe: «¿Y no estarías mejor en el departamento de artística y decoración? Eso pega más contigo porque la gente como tú es más ‘delicada’». «La gente como yo», ¡Como si la condición sexual nos uniformase! Eso fue allá por el año 2008, y ya entonces me costaba encajarlo.

Buscando algo de empatía fui rápidamente a contarle a una compañera lo inoportuno de su comentario con tan mala suerte que me cazó y a partir de ahí empezaron los problemas... Me costó año y medio de acoso laboral donde nada de lo que hacía le servía para dar un buen informe que consolidara mi puesto de trabajo a través de un contrato indefinido.

En un intento de aislarme, en un ambiente de trabajo donde cada venta individual es incentivada, mi jefe envenenó a algunas de mis compañeras creando la certeza de que si alguna tenía un roce conmigo era porque «los gays tenemos lo peor de los hombres y los peor de las mujeres», que tenía una «lengua viperina», que era una «marica mala».

Nueve años de encadenamiento de contratos temporales aguantando los abusos laborales propios de la temporalidad. Porque como dice Galeano en su poema El miedo manda de la serie La vida según Galeano:

«....Habitamos un mundo

gobernado por el miedo, el

miedo manda, el poder come

miedo, ¿qué sería del poder sin

el miedo? Sin el miedo que el

propio poder genera para perpetuarse...

....

Los que trabajan tienen miedo de perder el trabajo.

Y los que no trabajan tienen miedo de no encontrar

nunca trabajo....»

Hasta que finalmente me hicieron indefinido, costándome diez veces más que a cualquier compañero heterosexual.

A día de hoy sigo trabajando en esa empresa, pero estoy convencido de que cualquier compañero, o compañera, que se hubiera esforzado de la forma que yo lo hice ya estaría ocupando un puesto de responsabilidad. Es el precio a pagar por ser libre y un mensaje ejemplarizante para el resto a la vez.

Aunque he tardado tiempo, me he dado cuenta de que ese camino realizado, tan doloroso e injusto para mí, ha abierto muchas puertas y ventanas (no solo las mías). Ahora, como delegado de CCOO, creo que desde la acción sindical debemos ser capaces de identificar estas situaciones y hacerles ver a jefes como él que aunque no nos encarcelen, ni nos torturen, ni nos maten, ellos son los responsables de que muchos como yo no terminen nunca de ‘salir del armario’ y ser felices, de cargar sobre nuestras espaldas la culpa por no ser capaces de desarrollar el puesto de trabajo en el que ellos creen que deberíamos estar, de llenarnos de miedos e inseguridades, de ser tratados como a ciudadanos de segunda y de robar nuestros sueños y aspiraciones, simplemente por no encajar en su orden patriarcal.

Si cada paso que damos, cada vez que nos mostramos tal y como somos, es una piedra menos de la mochila de muchas personas, quizá haya llegado el momento de hacer efectivo el eslogan de este año de CCOO e ir «al trabajo con orgullo».