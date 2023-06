Cineclub, la educación según David Gilmour

Según leo en internet, David Gilmour es un periodista y escritor canadiense que ha dedicado parte de su carrera profesional a la crítica cinematográfica. Yo no tenía ni idea de su existencia hasta que cayó en mis manos Las películas que no vi con mi padre (Círculo de tiza, 2022). Alberto Moreno, en el último tramo de su primera gran aventura literaria, hacía una sentida referencia a Cineclub (Thomas Allen Publishers, 2007), un pequeño y controvertido libro autobiográfico del hombre del que hoy les hablo.

En aquel momento no pude resistirme a la historia de David Gilmour y pronto me hice con un ejemplar que termino de devorar esta misma noche. Su hijo Jesse había perdido el apetito por el instituto hacía algún tiempo y los estudios se habían convertido para él en una pelota enorme para controlarla. De este modo, y después de una larga batalla mental, Gilmour le propuso un trato insólito. Podía dejar el instituto y dormir todo el día. No tendría que trabajar y tampoco tendría que hacerse cargo de ningún alquiler. Seguiría viviendo en casa con todas las comodidades del mundo, como un rey, sin la menor de las presiones. A cambio solo dos cosas: ver juntos tres películas a la semana y nada de drogas. A todas luces una nueva versión del paraíso. Muy a nuestro pesar, únicamente asequible para unos cuantos privilegiados.

A partir de este momento el escritor pasará a la ofensiva y desde el salón de su casa desplegará sus extensos conocimientos cinematográficos para tratar de enderezar a su hijo. Por el televisor familiar desfilarán centenares de obras de todas las épocas y de todos los rincones del planeta componiendo una detallada cartografía de lo que ha sido la historia del cine. El modus operandi será siempre el mismo: una breve introducción, si acaso un par de apuntes antes del visionado y, tras los títulos de crédito, una conversación cara a cara para deshojar los temas principales, una jugada maestra para adentrarse en los grandes misterios de la vida.

Llegado este punto, se hace difícil continuar por las páginas de Gilmour sin sentir una cierta envidia (de la mala) por no poder formar parte de ese cineclub con aforo limitado. Yo he echado de menos en muchos momentos de mi pasado tener una especie de manual de supervivencia fílmico, una voz amiga que me fuese mostrando el camino de rosas que llega hasta las piezas de museo ocultas en las profundidades de ese océano de películas que conformaban los ya desaparecidos videoclubs.

Sin embargo, creo que la proposición de David Gimour, por muy tentadora que resulte, tiene un trasfondo envenenado. Ahora contemplo la educación de los niños con cierta preocupación. Mis hijos aún son muy pequeños, pero ya puedo divisar al monstruo de la adolescencia esperando a la vuelta de la esquina con los dientes afilados. Me aterra todo ese mundo de drogas, motos y malas compañías. Sé que es un territorio minado y que todos los chalecos antibalas serán pocos. Por esto me cuesta tanto aceptar que un progenitor apruebe el abandono del instituto de uno de sus retoños.

Pienso en mis años dorados en el Ibáñez Martín de Lorca, en las chicas de COU, tan distantes como las estrellas de Hollywood, en aquellos profesores de la vieja guardia (algunos dejaron su huella en este periódico), y en todos los sueños de gigante que nacieron y murieron en sus clases amarillas, y no puedo entender que exista un padre sobre la tierra que no mande a su hijo de cabeza a ese lugar sagrado.

Las películas lo son todo para mí, a veces las prefiero a la realidad. Pero la educación, el paso por el instituto, es una máxima inquebrantable. Dejarlo significa renunciar a uno de los capítulos más sentimentales de nuestra vida, un movimiento uniformemente acelerado hacia el abismo del que todo el cine del mundo no será capaz de levantarnos. El cineclub, siempre, en horario extraescolar.