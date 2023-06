Uy, lo que ha dicho

No es lo mismo decir «no pactaré con Vox porque he conseguido la mayoría suficiente para gobernar en solitario», que «no pactaré con Vox porque es un partido machista, xenófogo y homófobo». En el primer caso, el murciano López Miras, aun siendo taxativo, no cierra la puerta, pues Vox puede alegar que la llamada mayoría suficiente es en la práctica insuficiente si no lleva añadida, al menos, los dos votos que le faltan para cuadrar el ‘sí, bwana’ de la investidura. Digamos que la expresión del presidente murciano deja espacio para negociar.

Pero la segunda consideración, la de la candidata extremeña del PP, María Guardiola, cancela por completo cualquier posibilidad de cogobernación, pues define al potencial socio como esencialmente incompatible. Y aquí viene el lío. No cabe suponer que los abascales extremeños sean más machistas, xenófobos y homófobos que los valencianos o los murcianos. Por tanto, si el PP ha pactado en Valencia con Vox y lo ha metido en el Gobierno hasta la cocina, ¿cómo explicar las reticencias extremeñas que, si escuchamos a Guardiola, no son estratégicas sino estructurales? La líder extremeña ha enunciado una obviedad, y esto ha supuesto un gran escándalo, hasta el punto de que las terminales mediáticas de la derecha, incluidas las estrictamente afines al PP, han levantado una tormenta de descalificativos en la que Guardiola ha sustituido a Irene Montero en el papel del payaso que recibe las bofetadas. Y todo por advertir que el rey va desnudo. Guardiola se ha salido del guion que prioriza derogar el sanchismo (un con=structo perfilado como el mal sin mezcla de bien alguno) frente al que todo vale. Sin embargo, me consta que el arrojo de la extremeña ha aliviado a sectores de la militancia e incluso de la dirigencia popular murciana, y esto a pesar de que coloca al PP en un laberinto de complicada salida, del que es espejo el hecho consumado en la Comunidad Valenciana. La negativa de López Miras a aceptar consejeros de Vox en su Gobierno fue interpretada inicialmente por Abascal y por el líder regional, Antelo, como un consignazo de Feijóo, quien pretendería convertir la Región de Murcia en un laboratorio para sus propias futuras alianzas. No es verdad. El plante del presidente murciano es de su propia cosecha, y no está improvisado tras los resultados, sino que constituye una advertencia ya expresa durante la campaña electoral. Su lema «la mayoría suficiente» ya prefiguraba la voluntad de gobernar en solitario. Pero es posible que el desabaratado puzle en que ha acabado el ajuste del nuevo poder autonómico (aquí sí, aquí no, aquí un poquito) haya provocado que desde Madrid se intente tutelar un proceso que a Feijóo se le va de las manos en el momento clave de su entronización estelar. La posición de Guardiola compromete el futuro del PP, pues ha puesto sobre la mesa cuestiones conceptuales, lo que se llama líneas rojas. El resultado de este gesto es que costará dar una vuelta atrás, pues Vox se ve puesto en la diana, y la cuestión de los pactos pasa de ser discreción autonómica a estrategia nacional. En mi bolita de cristal veo repetición de elecciones.