La propina

El tema de la hostelería está de moda. Recuerdo aquella cena en un importante hotel murciano, que me encontraba asistiendo al convite de una boda, cuando por detrás alguien me pregunta: ¿qué haces tú aquí? Era mi hija que, licenciada e independiente, estaba de camarera ganándose unas pesetillas. Fui yo el sorprendido. Mi pensamiento se dirigió hacia los novios, cuánto les habría costado el ágape, para que fuera servido por camareros ocasionales, estudiantes la mayoría. Pues a pesar de los años transcurridos, la cuestión parece que sigue igual de candente. Al parecer, hay pocos profesionales en los bares y restaurantes. La razón es que pagan poco y trabajan mucho, dicen los camareros. Que ya no existen auténticos profesionales, aluden los propietarios de locales dedicados a la hostelería. En verano se crean muchos puestos de trabajo, por lo que baja el paro, lo que es engañoso, por ser algo puntual o coyuntural, gracias a la avalancha de clientes en los chiringuitos y en los bares playeros. Dicen que la mayoría trabaja más de las horas que le contrataron, y por tanto cotizan menos a la Seguridad Social, y por eso cada vez hay menos personal dispuesto a trabajar a destajo. Sin generalizar, claro, que hay quien cumple el contrato en horas, salario y alta real en esa Seguridad.

Por eso, y porque el salario a veces no es el deseado, o simplemente porque un extra de pasta nunca viene mal, sobre todo si no puede ser controlada por Hacienda, se está planteando ahora el tema de las propinas y la batalla entre dueños y empleados, está servida. Aquellos están a favor, estos prefieren que se les pague lo que les corresponde por sus horas de trabajo. Encima, por si fuera poco, desde la pandemia, cada vez el metálico se usa menos. Se paga casi todo con tarjetas bancarias, con lo cual es más fácil escaquearse de dar propina, salvo que exista un nada habitual programa de gestión de pagos.

Desde luego, en el caso de que te hayan dado el servicio correctamente y con amabilidad, mi opinión es que no seas rácano y deja propina. Pero ¿qué cantidad es la adecuada? Un euro por comensal, me parece una tacañería. Un diez por ciento del valor de la cuenta, quizás sea lo correcto, aunque siempre deberá sopesarse, no solo la eficiencia del empleado, sino también el número de comensales, el valor de lo consumido, lo caprichosos que hayan sido alguno de ellos, y principalmente, si te han clavado o no en la cuenta. Pero, por el contrario, si te han atendido tan mal que incluso has tenido que llamar por teléfono desde tu mesa al propio restaurante, para pedirles que te manden a un camarero que simplemente te mire cuando levantas la mano, debería en la misma proporción rebajarse el precio de lo consumido.

En cualquier caso, como legalmente no están legisladas, cabe preguntarse: si el empresario puede prohibir a los empleados que las cojan, si aquellos tienen derecho a quedarse con parte de las mismas, si hay obligación de repartirlas entre todos los empleados, e incluso, si forman parte del salario. Todas estas preguntas tienen difícil respuesta, y por eso el reglamento interno de cada empresa, ante la ausencia de normas generales, dirá lo que quiera. Si la propina la abona el cliente al establecimiento y es el empresario quien la gestiona y decide su reparto, entonces se está ante una transacción económica en el marco de la relación laboral, y por tanto, ante un concepto salarial. Sin embargo, lo normal es que no formen parte del salario percibido por el empleado, y que el empresario no moje en ella, porque la propina debe ser destinada única y exclusivamente al personal que sea parte de la cadena de servicios y el empresario no se la puede quedar.

Conclusiones: primera, las propinas, son lícitas y deseables. Segunda, no forman parte del salario. Y tercera, los reglamentos internos determinarán: si el empresario puede prohibir que sus empleados acepten ese dinero; si van a un fondo común para todos los camareros, o solo es para el que la recibe. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha dicho que deben ir siempre al fondo común, porque es para premiar al conjunto de los empleados y no a una persona en concreto, por lo que no se puede excluir del reparto a los cocineros y a los limpiadores.