Final de curso con sobresaliente en adolescencia

Para los padres como nosotros, con hijos en edad escolar, se acerca el temido fin del colegio. Temido porque, aunque por un tiempo se termina la lucha por los deberes hechos, o la mochila preparada para mañana, todos sabemos que las vacaciones escolares son incompatibles con la vida adulta, salvo que seas un desocupado vocacional y te dé todo igual.

Las vacaciones son sinónimo de encontrarte ropa y cosas de todo el mundo por todas partes, y de atracones digitales, pero, bueno, la verdad es que no es para tanto, tampoco hay que exagerar. De hecho, el otro día por iniciativa de mis hijos nos echamos una partida al Monopoly con la que me reí como hacía tiempo. No todo va a ser malo. Es verdad que mis hijos son más mayores, y ahora sus vacaciones son un período de relax para todos, aunque haya que ocupar el tiempo de otras maneras. Yo tengo la ilusión de aprovechar estas vacaciones para enseñarles tareas de casa. Lo sé, voy lista. Pero es que he oído decir a una tiktoker que hay que enseñárselo, aunque protesten, que incluso eso es buena señal, y que se trata de enseñarles tareas elementales, para que luego no se sientan desgraciados por no tener la ropa lista porque se les había olvidado sacarla de debajo de la silla y otras situaciones parecidas. Ya te contaré a la vuelta si he conseguido hacer de ellos unas personas de provecho.

Y aunque todos los años son parecidos, cada curso trae lo suyo. El de este año se quedará para nosotros como el año que descubrimos que nuestros hijos tienen sus propios recursos para afrontar dificultades, no siempre somos imprescindibles, aunque nosotros lo hayamos vivido como una carrera de obstáculos más que otra cosa.

No te alarmes que no me ha pasado nada. Es sólo que, después de ejercer nuestra respectiva maternidad y paternidad en modo presencial-permanente y de acompañarles en todo, porque eran pequeños, no sabían y les hacía falta, este año por primera vez han asomado las expresiones ‘autonomía’ y ‘personalidad propia’ con toda su fuerza. Oye es desestabilizador, no te creas. Ha sido un consuelo recordar esa definición tan bonita de hijo que hizo Saramago, en la que dice que ser padre o madre es el mayor acto de coraje que puede haber, ya que te expones a la incertidumbre de estar actuando bien con algo tan valioso para ti como son tus hijos.

Te puedo decir que este año hemos cerrado la puerta de la niñez también con Cristina, y ya van dos, y que la adolescencia probablemente se va a quedar con nosotros por un tiempo, porque aún la tiene que pasar a Antonio. Así que estamos inmersos en esa etapa en la que toca más que nunca acompañar a los hijos mientras maduran, ayudarles a limar defectos y a potenciar virtudes, y a proyectar en su mente los adultos que serán. Experimentar con ellos esta metamorfosis no es nada fácil, y no te exagero si te digo que hasta he echado de menos las noches de biberones y pañales. Al menos aquello, siendo agotador y desesperante, era controlable.

Sin embargo, también hemos sido afortunados. Hemos hecho piña con el cole, y eso ha sido un apoyo fundamental. Que Silvia y el resto del equipo educativo haya estado al quite en todo momento no tiene precio, y a eso nos referimos cuando hablamos de educación personalizada.

Pero lo mejor ha sido ver cómo nuestros hijos han ido remando cada uno en lo suyo. El otro día se lo dije, que hemos pasado un año de adolescencia a tope, pero hemos llegado a la orilla, entre otras cosas, por la actitud tan buena que han puesto. Que sean conscientes de la etapa que están pasando, con sus dificultades, y que hagan por superarse es una satisfacción que no te puedo decir. Por cierto, Silvia, algo de mérito también tienes tú. Te vamos a echar de menos.