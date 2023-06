Cuando la escritora Ayn Rand se puso a escribir el guion de su novela El manantial, su primera anotación decía: «Leitmotiv: integridad humana». Debía condensar la historia de casi mil páginas de un héroe de la libertad. La libertad tal como ella la entendía, una idea que defendió con ardor en novelas, discursos y ensayos y que hoy todavía sirve de inspiración a ciertos líderes políticos. Creía que una defensa radical de la libertad individual era la única oposición posible a los totalitarismos que habían asolado Europa. Una vida verdaderamente libre solo sería viable si el individuo se yergue ante el mundo orgulloso de su individualidad frente a cualquier tipo de condicionante que pueda menoscabar su poder. El altruismo, la compasión o la solidaridad son formas de compromiso que nos debilitan y, de paso, hacen más vulnerable a la sociedad frente a los enemigos.

El protagonista de la novela es un arquitecto genial que es juzgado por demoler un complejo de viviendas sociales que él mismo había diseñado, pero que, debido a decisiones políticas, había sido modificado sin su consentimiento. Frente a la acusación de egoísmo e insensibilidad social, el arquitecto basa su alegato en la defensa de su libertad, que equipara a la integridad creativa de su obra. Negociar con la integridad, dice, es el principio de la destrucción de los valores más puros de la condición humana. El sacrificio de la libertad individual, incluso por las causas más nobles, socava los cimientos de la civilización de libertad y progreso. La libertad tiene un precio muy alto y pagarlo, sin ceder al chantaje emocional de los débiles y todo aquello que nos hace dependientes, es el distintivo de los héroes que necesitamos como modelos de fortaleza porque son ellos los que nos enseñan a decir «yo quiero», «yo puedo». En un mensaje que parece dirigido al presente de nuestra cultura victimista de la queja, escribió: «Lo que una persona es y lo que hace de sí misma; no lo que ha hecho o dejado de hacer por los demás. No hay otra regla de la dignidad personal. En todas las relaciones legítimas, nadie es víctima de otro». Y una frase más, esta vez pronunciada por Gary Cooper (el arquitecto en la pantalla): «Estoy aquí para decir que no le doy a nadie el derecho a un solo minuto de mi vida, para decir que la integridad del trabajo creador de una persona es más importante que cualquier tipo de caridad». Qué bonito suena y qué cruel. La integridad es cosa de fanáticos.

En las redes circula un breve vídeo de una entrevista a Orson Wells, que sabía mucho de creación y de genialidad. Cuando le preguntan si alguna vez contrató a un amigo para un papel sabiendo que no era el actor adecuado, responde tajante: «Frecuentemente». Y el diálogo sigue así: ¿Lo lamentó? Frecuentemente. ¿Lo volvería hacer? Yes. «Porque no considero que el arte sea lo más importante. Prefiero cualquier otra forma de lealtad en la vida que el arte. Los artistas no están por encima de todos los demás. Sin duda la amistad es más importante que mi arte».