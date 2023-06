Gracias Sopena

Parar, ese paso tan deseado como temido no tiene que resultar sencillo cuando has pasado toda una vida cargada de significado, sembrando la mejor cosecha que tantas bocas sedientas ha calmado. Nunca debe ser el momento perfecto para irte de dónde tanto se te quiere y respeta, sabio es el que entiende que la vida es demasiado corta para pernoctar una cama que nunca es permanente, como sabio es el que sabe orquestar una retirada a tiempo cuando se ama una vocación y te has convertido en esencial dentro de ella. Pienso que debe ser un privilegio eso de mirar atrás y ser consciente de la productividad después de tantos años al pie del cañón, inaceptable la sensación de soledad del que mirando atrás no cambiaría un ápice de su existencia, pues siempre anduvieron enamorados de su trabajo, una tarea que cuando finaliza se convierte en, valga la redundancia, gran faena para quienes te rodean y admiran, te respetan y te siguen. La vida no deja de ser una paradoja; hace dos años, tal día como hoy, firmaba una despedida para uno de los periodistas musicales que más he respetado, Julio Ruiz. Y hoy, casi rota por el dolor, lo hago por quien más me ha enseñado en esto del activismo cultural y musical de esta región, mi admirado y querido Ángel Sopena. Reconocer sin pudor que alguien ha sido de vital importancia para mí es únicamente el máximo nivel de estima y gratitud que puedo demostrar, no necesito para ello razón alguna que lo justifique si bien podría enumerarlas por centenas.

Sopena es historia viva de la música, poca broma, un apasionado de las bandas que llegaban a él y escuchaba /promocionaba sin distinción de clase. Lo he visto con mis propios ojos escribir la crítica más hermosa que nadie pudo narrar tras un concierto de Willie DeVille, lo he vigilado sin parpadear guardando absoluto respeto y dejando hacer a los hermanos Gallagher (Oasis), como si estos fuesen a enseñarle algo nuevo y lo he disfrutado bailando ante unos chiquillos que plantaron la bandera del barrio de Vistabella, su barrio, nada más pisar el escenario. Este escueto reconocimiento a más de 33 temporadas en las ondas, dónde en las últimas me has hecho partícipe, va en mi nombre y en él muchos murcianos que salieron de la era de pandereta (con todo el respeto al folklore y los guateques) gracias a un tipo que colgó su bata blanca y se puso unos auriculares a modo de salvavidas. Y eso hizo, salvar almas siempre con una actitud expansionista y universalista reconvertida en clases magistrales de contrabando para los que quisimos aprender de él. Esto es un consenso en el que sólo he puesto mi pluma y mi voz, pero estoy convencida que hablo en nombre de Second, Los Marañones, Crudo Pimento, Varry Brava o M Clan. Te hablo en nombre de Mariano, Rafa, Román, Angie y Jachúa, de Farmacia de Guardia o fanáticos, del Ruidismo, Iluminadas y de todos y cada uno de los asistentes a ese festival que puso a Murcia en el mapa de la genialidad, tu Lemon Pop, en el que tuve el honor de qué contases conmigo cada edición. No me dan 400 palabras para colmarte de bendiciones, sólo puedo decirte: Gracias por todo querido maestro. Ahora toca salir del estudio, enhebrar codo con codo a tu Rosarillo y vivir en la armonía de un merecido descanso. Gracias por tanto, querido Sopena. Ya te lo cantó Alfaro, lo mejor está por ocurrir.