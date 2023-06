La envolvente lorquina

Ganar las elecciones a un buen alcalde (el socialista Diego José Mateos lo ha sido sin ninguna duda) tiene mérito y, si se quiere, un mérito añadido. Fulgencio Gil ha sabido calcular la medida para colocar el balón en la escuadra y ha basado su campaña en los espacios que dejaba libre su competidor, quien por otra parte se veía desasistido por un partido desnortado en el ámbito regional y cuya política nacional tenía una incidencia negativa especial en núcleos de economía agrícola tan importantes como Lorca.

Gil no ha confrontado políticas, sino que ha apostado por la suyas, en el flanco libre. Y la jugada le ha salido perfecta. Aun quedando a dos concejales de la mayoría, como la izquierda no suma, ha podido dejar fuera de su gobierno a Vox, con el que necesariamente habrá de contar para desarrollar su gestión. Pero la clave de su política, ya perfilada en los titulares de sus entrevistas en campaña y más detalladamente en su discurso de toma de posesión, remite a una envolvente a largo plazo contra Vox mediante la asunción de las políticas básicas de este partido sin necesidad de arrastrar sus frikadas.

Esto es: Gil se propone practicar la política del PP más la de Vox sin recaer en las demandas extremas de éste, y asumiendo también de paso las líneas de la anterior política socialista en aquellos aspectos que pueda considerar compatibles, pues no hay contradicción, ya que, como digo, no ha confrontado con el PSOE, sino que ha buscado otras perchas, como la seguridad ciudadana, por ejemplo.

El apoyo de Vox se dará por hecho, pues el nuevo alcalde popular no le ofrecerá ocasión de oponerse junto a la izquierda a políticas que los abascales perciban como propias, de modo que el electorado lorquino de la derecha acabará entendiendo que quien mejor satisface sus demandas es el partido que tradicionalmente la ha representado. Esta es, ojo, la estrategia del nuevo alcalde de Lorca, con la que espera reunificar el electorado de derechas a lo largo de los próximos cuatro años. Si lo consigue, el PSOE no volverá a tener opción en una plaza municipal que al PP se le ha resistido incluso en grandes tramos de mayor gloria regional para sus siglas.

Me dirá usted: esto quiere decir que Gil va a hacer la política de Vox, porque es lo que, en el fondo, le va. Sí y no. Gil va a desarrollar la política del PP, de Vox y del PSOE, dando zancadas a uno y otro lado, y desde una posición, sin mayoría absoluta, incómoda, pero desde las que unas u otras actuaciones le vendrán apoyadas en cada caso por la coherencia interna de los demás. Vox no podrá votar en contra de lo que reclama, y los socialistas tendrán que refrendar las políticas de continuidad. Es un trabajo político fino para el que hay que disponer de habilidad y delicadeza, y está por ver si la estrategia no se va al traste por impaciencia.

En este sentido, el gobierno local de la tercera ciudad de la Región con un alcalde en minoría y con su aliado natural fuera de su equipo de gestión, constituirá un laboratorio político muy interesante. El problema para Gil es que ese cálculo no se limita a salvar la gobernación del día a día sino que se trata de una estrategia a largo plazo para alcanzar la mayoría en el futuro. Y PSOE y Vox también lo ven.