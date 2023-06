A pesar de pertenecer a la rara especie de los alcaldes de capital de provincia que lo son por mayoría absoluta en tiempos líquidos cuatripartitos, José Ballesta sabe que no es inmortal. Y por eso, no muchas horas después de su toma de posesión, ha nombrado a su sucesora. Además de otorgarle unas competencias que equivalen a lo que para cuando hacíamos la mili era la pista americana (Fomento y Patrimonio), da la casualidad o no de que Rebeca Pérez es la número (póngase dos, tres o veinticinco en la nomenclatura del PP, da igual), pero en la que López Miras, en definitiva, puso el ojo en el último congreso de su partido para elevarla al puesto desde el que él mismo se promocionó a la presidencia, coordinadora general, signifique esto lo que signifique. Un puesto en la escala orgánica desde el que daría mieditis a otra que no fuera Rebeca Pérez. Antes de las listas, pregunté al presidente: ¿Y Rebeca, qué? ¿Ya ha crecido para llevársela a la Asamblea o todavía debe seguir a la vera de Ballesta? La respuesta: «En este partido, quien lo hace bien debe seguir donde está». Es una muy particular política de empresa: los méritos no te promocionan, sino que te mantienen. Si eres joven, se llama política a largo plazo.

José Ballesta no es joven, aunque está en plena forma, a la vista está. A su lado, durante los seis años en que ha ejercido el gobierno municipal, Rebeca Pérez ha dado muestras de eficacia y lealtad tanto a su alcalde como a su presidente, al primero de manera especialmente emocional. Y se ha desempeñado con la discreción de quien sabe quién ha de ser el protagonista en todo momento. Y encima le ha tocado hacer de escudero de un alcalde que pocas veces interrumpe el tono institucional, por lo que se ve abocada a interpretar el papel de cañera. Por tanto, a nadie puede sorprenderle que en el nuevo equipo municipal le haya caído el título de vicealcaldesa, una vitola insólita, pues quien quiso lucirla durante los últimos años, Mario Gómez (Cs), lo hizo al modo de los falsos marqueses que se apropian de la dignidad sin que conste en el registro. Ballesta premia así a uno de sus principales puntales y, de paso, reconoce el papel que el partido, él que a veces parece gravitar en una gaseosa transversalidad, ha tenido en su retorno, al guardarle la plaza y apostar porque sería capaz de recuperar La Glorieta. La concejala Rebeca Pérez, primera vicealcaldesa de la historia de Murcia Los cuatro años que vienen serán los últimos de Ballesta al frente de la alcaldía. Y es también su primer periodo con mayoría absoluta. Por eso lo va a dar todo. El equipo que conformó ayer es la prueba de que viene en serio. De entre las muchas señales interesantes que se pueden deducir de su diseño destaco la adjudicación de Cultura, sin los flecos de Turismo o de Festejos, a uno de los fichajes que está por destapar, Diego Avilés, quien ha arrasado electoralmente en el distrito a su cargo. Tal vez sea que ha llegado el momento de que por fin haya alguien con esa cartera que sepa lo que lleva entre manos. Hay alcalde y hay equipo. ¡Es la derecha!, darán la alarma algunos. A la vista de lo que ha reportado la izquierda en la capital esta derecha es una bendición.