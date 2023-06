Era verde el silencio, mojada la luz, temblaba el mes de junio como una mariposa, escribió Pablo Neruda cuando la luz y el calor del verano se hicieron sentir. Mañana comienza oficialmente esta estación, y sí, ya se huele a bronceador y a crema ‘aftersun’, se huele a paella de marisco, a espeto de sardinas y a sangría, se huele a mar…

Vamos a la playa, oh, oh, oh, oh… Así es, más del 60% de los españoles que viajarán este año en sus vacaciones estivales, salvando el coitus interruptus que supondrá el 23J, ha elegido el turismo de sol y playa como primera opción.

Digamos que el verano no me entusiasma en exceso, pero, aun así, no puedo negar algunas de sus grandes bondades: las ampollas por las quemaduras de sol, las picaduras de medusas, el calor asfixiante, los mosquitos, las otitis, las aglomeraciones, la canción del verano…, en fin, como no pretendo deprimir a nadie anticipadamente, reconoceré que también es un periodo para desconectar de nuestra rutina diaria y holgazanear, dedicarnos a la dolce far niente, «las vacaciones son no tener nada que hacer y todo el tiempo para hacerlo», aseguraba el cómico estadounidense Robert Orben. También es el momento de las siestas de pijama, padrenuestro y orinal, como decía Cela, o de disfrutar a diario de ese maravilloso invento llamado chiringuito.

En mi infancia, por estas fechas, solía comenzar la temporada de visitas dominicales a las playas de Águilas. Sí, viajábamos los domingos, como marcaban los cánones, tampoco había otra opción, mi padre trabajaba de lunes a sábado. Y lo hacíamos en el primer utilitario de la familia, un Seat 600, en compañía de un matrimonio amigo y sus dos hijos. Aún no me explico cómo lográbamos meternos en la exigua cabina del ‘seiscientos’, cuatro adultos y cuatro niños, el menor de siete u ocho años. Cuando llegábamos salíamos disparados hacia el mar al grito de: «¡al agua patos!» Y tras algunas horas rebozándonos por la arena y metidos en el agua hasta que la piel se arrugaba, nos llamaban para comer: tortilla de patas, filetes empanados, conejo con tomate y algún pepino que otro cuya corona pegábamos en la frente para refrescarnos. Días inolvidables.

Ahora que no practico el ‘dominguerismo’, simplemente porque ya no soporto el sol achicharrándome la piel todo el día, incluso bajo palio, o el picor por todo el cuerpo producido por la sal o los restos de arena hasta en el ojo del…, me dedico a observar desde la atalaya de mi chiringuito, con una brisa agradable y el hielo de la copa de cerveza derritiéndose ante mis ojos.

Y cuando veo a algunas personas llegar a la orilla de la playa cargadas como burros con todo el arsenal playero: colchonetas, flotadores, cubos y palas, toallas, hamacas, sombrilla, etc., sudando como pollos y abrasándose las plantas de los pies con la arena, me pregunto si para todo el mundo las vacaciones de verano serán un remanso de paz y sosiego.

Mi buen amigo Miguel Artero, que por desgracia ya no está entre nosotros y a quien me gustaría dedicar este artículo, aunque, por su condición de intelectual, seguro que hubiera preferido otro más sesudo, me solía decir durante las vacaciones estivales que estaba deseando volver a trabajar para poder descansar. Y créanme que alguna vez también lo he pensado yo. A ver si va a ser cierto aquello de que «nadie necesita más unas vacaciones que el que acaba de tenerlas».