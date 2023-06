Un señor de Madrid y Bildu

Según un señor fulano de Madrid, muy encumbrado, España y los españoles le deben más a Bildu que a los patriotas de pulsera. Es la doctrina del partido al que pertenece. Ya Zapatero, unos días antes había dicho lo principal: ETA dejó de existir sin nada a cambio. Ahora, porque Bildu, a trueque de sacar a la Guardia Civil de las carreteras de Navarra, votaba sanchismo automático a todas las tropelías del estado de confinamiento, lo llama, este fulano que digo, hacer mucho por los españoles. Incluso salvar vidas. Las vidas de los españoles están al capricho de Bildu.

En el fondo de todo, está la admisión de la idea de que los abertales furibundos tienen derecho a matar españoles. Si dejan de hacerlo, hay que agradecérselo. Faltaría más. Si entre medias, el falconista de la Moncloa aprueba presupuestos y lanza dictats en tiempo de Cortes cerradas, mejor que mejor.

Ah, y Bildu no es ETA, dicen. Pues no, Bildu alberga en su seno a Sortu, que hereda de ETA sus últimos dirigentes, y es el núcleo duro, e incontestable, de Bildu. Bildu es un transformer de ETA. En dos tardes se equipa de armas y continúa el terrorismo que ellos llaman lucha armada, si quiere. Esto, la lucha armada, se hace con uniformes y en trincheras, no con bombas mata niños y tiros en la nuca al padre que pasea a su hijo de cinco años. Cualquier alternativa a esto es terrorismo.

ETA desapareció, presuntamente, sin delatar a los asesinos de los casi cuatrocientos casos de asesinatos sin resolver. ETA desapareció, presuntamente, sin pagar los millones de euros de indemnización, dictadas en sentencia, para las víctimas. ETA se transformó porque había ganado la guerra terrorista, por rendición del enemigo.

El bando que gana la guerra se organiza en diferente manera. Recibir los dineros públicos, en lugar de extorsionar a los españoles, vascos o no vascos, es mejor, más descansado y, como se dice ahora, más sostenible. Zapatero rindió España a ETA, antes de que las policías españolas los desmantelaran. No era pensable para Zapatero que esa fuerza de izquierdas, el voto de ETA, se perdiera en un futuro. El único beneficiado del presunto fin de ETA fue la ultraizquierda española, que tuvo ese sumando en un futuro que se presentó enseguida.

El zapaterismo entendió al fin la idea del PNV: «Esos chicos equivocados, que son de los nuestros al fin y a la postre». Para esa versión del PSOE, ETA, antes que terrorista, era una fuerza de izquierdas. Había que rescatarla, pues «menudo caladero de votos, para cuando haga falta». Y ha venido a hacer falta con el sanchismo.

Y eso, para Zapatero y Sánchez, por boca de este señor mentado al principio, el abertzalismo, si quiere, puede usar su derecho a matar españoles.