Pep Guardiola: un mensaje recóndito y arcano

Hace más de 20 años, cuando Pep Guardiola jugaba en Brescia y aún no era entrenador, el poeta Narcís Comadira publicó una oda inspirada en una composición (A un vincitore nel pallone) que Giacomo Leopardi, no lejos de la Lombardía, había escrito dos siglos antes, en Recanati, como elogio a un desconocido deportista. La Oda a Pep Guardiola es una delicia, con toda una avalancha de imágenes y de metáforas, hecha a partir de las indicaciones tácticas que seguro que Comadira recibió de su editor, Xavier Folch, culé declarado y admirador de la figura del número 4. Comadira dice que Guardiola convierte «la alfombra de césped» en un «universo de planetas que giran a tu alrededor» y califica al centrocampista de «araña cerebral» que controla «los hilos eléctricos de la tarde», de «geómetra carnal, arquitecto de torres de victoria» y de «payés radical». Y termina la oda con una profecía: «Estarás aquí cuando los dos seamos ceniza, / viviente en la leyenda de la fama». Es decir, todo se desvanecerá menos el recuerdo de lo que hizo Pep Guardiola.

Ahora, el poeta debería expandir sus versos a la faceta de Pep Guardiola como entrenador, una vez ha conquistado lo que L’Équipe calificó como la «PepFection», la perfección de ser Pep, el único en conseguir dos tripletes históricos con dos equipos diferentes (quizás sextetos, en el transcurso de este 2023), de alcanzar la cifra de 35 títulos y de tres Champions como míster. Y de devolver al fútbol su esencia originaria, como recordó hace tiempo John Carlin: «No es solo fútbol, es fútbol asociación», que es así como se llama la competición más antigua del mundo (una de las del triplete inglés), la Football Association Cup (FA).

El partido perfecto

Comadira debería de viajar al 17 de junio de 2008, que es el día que, en la Sala París del Camp Nou, un joven Guardiola vestido de Antoni Miró y con un pañuelo blanco en el bolsillo del pecho de la americana, asumía la responsabilidad de dirigir el primer equipo. «El único mérito que tengo es que me han escogido a mí», dijo, en un ejercicio de obviedad que escondía un deseo hambriento de excelencia o, como dijo David Trueba, «la búsqueda del partido perfecto». Allí empezó todo. Esa temporada representó la alegría más inmensa y continuada que nunca ha vivido el barcelonismo, aunque empezó con una derrota y un empate en casa que hacían presagiar lo peor. Que aquel chaval que había superado el desprecio y la ignominia, y las lesiones de isquiotibiales, que había luchado por su integridad moral a raíz de la injusta acusación de dopaje por nandrolona, que había atravesado desiertos de todo tipo, no sería capaz de soportar la diferencia entre competir contra el Barbastro o hacerlo contra el Madrid. Hasta que en la final del Mundial de Clubs, en diciembre de 2009, Guardiola lloró emocionado, como lo ha hecho ahora con el City, mientras todos sus detractores no paraban de recordar que era un equipo compuesto a base de inversiones millonarias o que, «finalmente, Guardiola ha aprendido a perder tiempo».

El poeta haría bien en completar la Oda con el «periodo rojo» y el «periodo azul» (así los definió Martí Perarnau, autor de dos libros magníficos sobre el Guardiola entrenador), en Múnich y en Manchester, pero también debería adentrarse en los orígenes de Pep en la Plaça dels Ases de Santpedor, mientras la estatua del Timbaler del Bruc observaba los juegos infantiles (y recibía algún pelotazo) con Joan Perelló o los hermanos Montoliu, o cuando entrenaba con Ferran Vall en el Gimnàstic de Manresa, a las órdenes de Marsol y Casado, los primeros que comprobaron cómo aquel niño que parecía un alambre podía convertirse en cerebral araña, como después certificó Oriol Tort, en la Masia del Barça. Guardiola, entonces, tenía el póster de Platini en su habitación, porque su padre, Valentí, lo idolatraba, mientras que él idolatraba los caracoles guisados de Dolors, su madre. Y el poeta también podría ir más allá, hasta la fecha de nacimiento, para escuchar lo que dijo la abuela María, madre de Dolors: «Este niño ha nacido con un don del destino». Era una mancha blanca en la lengua del bebé. Quizá tenía razón. Quizá era un símbolo más allá de los códigos establecidos, un mensaje recóndito y arcano.

Una historia que recorrer, aprendida en casa, de devoción por el trabajo y de obsesión por los detalles, tocada por la varita de la predestinación.

Cuando todos hayamos vuelto a la ceniza, el camino de perfección de Pep Guardiola permanecerá en la memoria de los siglos.