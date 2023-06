De médicos, poetas y amores

Regular del vientre. Una mujer va por la calle con un perro de esos pequeños que llevan un lazo en la cabeza. El can se para y hace sus cosas. La señora lo mira, se pone las manos en las caderas y dice: «¡Pero otra vez, churri…!»

Libertad de elección. Espero y deseo que Fernando López Miras pueda hacer un buen gobierno, eligiendo a los mejores hombres y mujeres, y sin el condicionante de que uno de ellos tenga que ser torero.

Médicos de familia. Un amigo me dice: «Qué pena lo de la falta de vocaciones de médicos de familia. Hace años, los llamábamos ‘médicos de cabecera’ y quizás eso explicaba la relación que había entre los pacientes y estos médicos, la cercanía entre ellos, el conocimiento que tenían de aquellos a los que atendían, el respeto que les demostraban los enfermos…». «Sí», le aclaro, «pero les pagan poco, tienen montones de pacientes, y las condiciones de respeto y seguridad no se dan siempre, así que prefieren elegir otras especialidades. Yo tengo un médico de familia estupendo, se nota que está al día en cuanto a su profesión y es amable. Pero a veces se le nota algo cansado», añado.

Fatalidad. Se ha muerto Berlusconi. Qué le vamos a hacer.

En África también hace calor. Hay dos jardineros trabajando cerca de mi casa. Son hombres negros y están hablando en su idioma, creo que en senegalés porque dicen las dos palabras que yo conozco en esa lengua. Un hombre mayor que está cerca de ellos les dice: «hace mucho calor, ¿eh?» y uno de ellos responde: «No se preocupe, nosotros estamos acostumbrados», y los tres se ríen.

Amores. Me entero por la prensa especializada de que Shakira está saliendo (y entrando) con Lewis Hamilton, el piloto de coches. Se ve que a la cantante le gustan los chicos más jóvenes que ella, porque Piqué tiene 36 y Hamilton 38, mientras que ella va por los 46. Yo me alegro de eso, porque si fuera al revés, ellos más viejos y ella más joven, todos lo verían natural. Que disfrute, la mujer.

Reaparición gloriosa. Un amigo me dice: «¿Te puedes creer que echo de menos a Casado? Daba una imagen de juventud, de tener un futuro por delante, de estar preparándose para llegar muy arriba en política. Si yo fuera Feijóo y ganara las elecciones, lo hacía ministro. Y así volvería por la puerta grande».

Cine y series

Esta semana he visto algunas películas. El triángulo de la tristeza, que creo que es sueca, y que es rara, pero está bien. También he vuelto a ver, una vez más, y van varias, Balas sobre Broadway, que considero una de las mejores películas de Woody Allen y la más desternillante. He terminado la serie Lejos del Cielo, y, bueno, se deja ver. Le han echado pasta y han grabado capítulos en París y en Nigeria. Y he comenzado a ver la segunda temporada de Rapa. Parece interesante, pero lo mejor es verle el rostro a la magnífica actriz Mónica López, una cara de mujer con sus arrugas, con los labios cuarteados, sin operar de nada, pero llena de dignidad. Un placer tenerla en una pantalla.