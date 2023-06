No estamos preparados para la muerte y mucho menos para la muerte de un niño. No es natural, no debería pasar pero ha pasado, Martín se ha ido. Hace unos meses, a finales de enero conocí su historia. Estaba en Murcia en una de mis visitas a mi familia cuando recibí una llamada. Era una de esas llamadas que hacen que cambien las cosas. Una amiga me contaba la historia de Martín, se acababa de hacer viral por el grito desesperado de su familia ante los medios de comunicación pidiendo ayuda, pidiendo más investigación, el cáncer de Martín era incurable.

Se lo habían detectado en noviembre, la probabilidad de curación era del 1%, comenzaba la cuenta atrás, tenía de 6 a 12 meses de vida. La familia de Martin se embarcaba en una aventura y hoy le doy las gracias a Lola, Rocio y Rosa por pensar en mi, por llamarme aquella noche y contar conmigo para poder ayudar y llevar a cabo algo que resultó ser un día inolvidable por Martín y para las más de 7.000 personas que vivimos aquel sábado soleado de invierno.

Ninguno de nosotros olvidará el 4 de Febrero de 2023, tras varios días de frío y lluvia, salía un sol radiante. Fueron muchas las empresas, instituciones que se volcaron con la organización, los voluntarios que acudieron para echar una mano aquel día. Tampoco olvidaré las semanas previas, las reuniones, el reparto de tareas, el montaje, los imprevistos de última hora, la solidaridad desbordante, a cada llamada que hacíamos, la respuesta era :«qué necesitas, cómo puedo ayudar».

Nunca antes he visto ni sentido tanto amor de tanta gente que se fue sumando a la locura de organizar un festival de un día, lleno de actividades para los más pequeños, música y gastronomía para recaudar fondos para la investigación del cáncer infantil. Era emocionante ver cómo la sociedad arropaba a una familia que necesitaba mucho amor y el abrazo de todos los que allí estuvieron y se acercaron a los padres y a Martín.

Más de 7.000 almas mandamos un mensaje para todo el universo como gritó Sean Frutos del grupo Second, al cantar Rincón Exquisito. Tras el día llegó la noche, los conciertos continuaban, las familias siguieron allí varias horas más y yo me fui en silencio, y así seguí un par de días después, la resaca física y emocional de lo vivido me pasó factura, pero a la vez estaré siempre muy agradecida a la familia: Rafa, Isabel, Carmen, Daniel, Inma y al abuelo de Martín, su amor y generosidad y a todos los que embarqué en esta bonita aventura, gracias por decir sí.

Hace una semana me daban la peor noticia, era cuestión de horas. Al día siguiente Martín se había ido. Se lo dije a Rafa al oído, «esto no ha acabado». Tenemos una misión y es seguir en la lucha por la investigación del cáncer infantil. Su familia desde el minuto que les conocí ya me lo dijeron : pasara lo que pasara seguirían adelante por Martín, los niños enfermos de cáncer, los que serían diagnosticados y los que se han ido.

Siento rabia e impotencia, no entiendo cómo somos capaces de mandar hombres al espacio y no somos capaces de destinar lo que sea necesario para investigar el cáncer y las enfermedades raras que a día de hoy no tienen cura, ni existen herramientas para combatir contra ellas. Me cuesta entender que no seamos capaces como país de poner la investigación a la cabeza de las prioridades, esto sí que es lo importante, y no las chorradas que tenemos que aguantar a diario de nuestros gobernantes.

No quiero entrar en el populismo, pero ¿qué demonios pasa?, ¿porque somos el país que menos destina a la investigación y estamos muy por debajo de la media europea?. Sigo sin entenderlo.

Pronto la Fundación de Martín será una realidad gracias a todas las personas que han ayudado a que así sea. Esto es sólo el principio, la lucha sigue y allí estaremos.

Con esta columna de domingo quiero mandar un fuerte abrazo a la familia de Martín, no hemos terminado, seguimos.