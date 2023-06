Glorias imperiales

En la familia estamos un poco colgados con la historia. A mí siempre me ha gustado mucho ese relato de sucesión de sucesos sucedidos sucedidamente ,y aunque nunca he pretendido ser un experto, es cierto que se me han quedado en la memoria esos detalles que tan amenamente te contaba el Historia y Vida. Mi padre es un fanático de la historia de II Guerra Mundial y le encanta la Roma Imperial, aunque también es un lector ávido de esa ciencia ficción clásica que te habla de imperios y fundaciones, pero la que se llevó la palma fue, sin duda, mi madre, que, una vez que el nido se vació, se apuntó a estudiar a Murcia la licenciatura de Geografía e Historia. Compartimos campus y aulario en la Merced. Alguna vez, cuando me presentaba en su clase con mi barba poblada y mis generosas hechuras de pope griego le decía a sus compañeros de clase que yo era hijo del primer matrimonio de su marido, pero que me quería como si fuera suyo. Por cierto, era la típica agonías que siempre decía que iba a suspender y nunca sacaba menos de notable.

Últimamente al carro se ha apuntado mi tío, en la especialidad de rebatir la leyenda negra, y en general, la mala fama del Imperio español. Es cierto que hay una nueva corriente historiográfica que, con la loable intención de quitarse de encima complejos, recupera figuras como las de Blas de Lezo, Jorge Juán, Álvaro de Bazán, Álvaro de Leyva, Bernardo de Gálvez o hechos como el fracaso de la Contraarmada inglesa, la guerra de la Oreja de Jenkins o la expedición Malaspina. Esa curiosidad nos ha permitido, también, disfrutar de ficciones como Isabel o El Ministerio del Tiempo y en esta última, sobre todo, creo que se encuentra el verdadero tono entre el sano escepticismo a creerse una gloria imperial y la ausencia de complejos que deberíamos quitarnos. En todo caso, ninguna de esas glorias que se recuperan incluye los logros científicos o arquitectónicos de Al-Ándalus, quizás porque los andalusíes llevaban turbante y rezaban a otro dios, y eso parece que molesta. Lo curioso es cómo a esa misma gente que le encanta rebatir la fake news primigenia de la leyenda negra le cuelan otros bulos de historia más reciente. A lo mejor es el interés que se pone en averiguar la verdad, que aquí no parece que da igual quien la diga, Agammenon, el porquero, o el grupo de Whatsapp de Tabarnia. Lo que sí me parece curioso es que ese denuedo por mostrar la verdad del Imperio español coincida con una reafirmación del espíritu nacional que algunas veces tiene más de NO-DO que de verdadero deseo a que la verdad triunfe o de lo que somos capaces cuando nos ponemos a la tarea. Y más aún, es el deseo de reconocerse distinto y que se muestre esa diversidad, que sea visible. Nada que objetar a ese deseo de ser visto como español sin complejos. Lo curioso, de nuevo, son esos mismos complejos que intentan tapar otras realidades en España, como si, al final de todo, la anulación del otro, del distinto, del diferente, fuera la verdadera base de esa frágil gloria imperial que nunca debe ser la memoria del unas veces glorioso, otras veces infame y siempre humano Imperio español.