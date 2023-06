El futuro del PP con Vox

Tras las elecciones locales y regionales y de cara a las generales, la dinámica es la que algunos preveían y otros no deseaban: el PP contará, de una u otra forma, con Vox de ahora en adelante. Ese es el plan de Feijóo. Murcia no puede ser la excepción en el Estado y, más ampliamente, en la UE, aunque en ese ‘entorno’ no es autoría española sino del Partido Popular Europeo (PPE). Las torpezas pueden volver a colocar a la Región como estridente nota discordante. ¿Será el hecho diferencial murciano a partir de ahora?

Los pactos PP-Vox se darán en unos 140 municipios españoles y en varias autonomías. La futilidad de los ‘cinco puntos fundacionales’ de la santa alianza en Valencia da idea de que, además de redactar como iletrados funcionales, todo va única y exclusivamente de tomar el poder ocupado ‘ilegítimamente’ por el socialcomunismo. Es la nueva normalidad política a porta gayola. Revela que los ‘puristas’ de Feijóo pactarán con quien sea y lo que sea para agarrar el toro por los cuernos, después de tanta tabarra con lo del «Frankenstein» socialcomunista, bolivariano y separatista. Parda gramática parlamentaria.

También muestra que el ‘cordón sanitario’ a la ultraderecha aplicado en Francia a Le Pen y en Alemania a AfD no funciona en el resto del Continente. Primero saltó por los aires en Italia con la formación del gobierno de Giorgia Meloni, en el que está integrado Forza Italia, el partido del difunto Berlusconi, que pertenece al PPE (como nuestro PP). En Finlandia, los conservadores invitan al gobierno a los ultras de Verdaderos Finlandeses para crear otro Frankenstein. Antes, desde 2022 y en Suecia, conservadores, democristianos y liberales gobiernan con el apoyo externo de los ultras Demócratas de Suecia. Un monstruo más de Mary Shelley.

Así que la normalización de la extrema derecha está extendida. Como se vio tras la última campaña electoral en Italia, el presidente del PPE, Manfred Weber, pretende consolidar una alianza para el Parlamento comunitario con Europeos Conservadores y Reformistas (ECR), el grupo que preside Meloni, con vistas a las elecciones europeas de 2024. Por ahí van los tiros. Los conservadores continentales prefieren aliarse con los ultras, como en Italia, para contrarrestar a socialdemócratas, verdes, liberales progresistas, conservadores liberales etc. Los populares europeos solo mantienen un supuesto ‘cordón sanitario’ con Le Pen y el AfD. Y esto sin contar con los reaccionarios Orbán en Hungría y Kaczinsky en Polonia, ‘rehabilitado’ este por su resistencia al expansionismo de Putin.

Que nadie se llame a engaño, pues. No habrá tirón de orejas para Feijóo por sus pactos con Abascal a pequeña o gran escala. Es cuestión de hacerse con el poder. A costa de qué se está viendo ya. Fundamentalmente, se trata de negar el cambio climático, eliminar las políticas de género, recentralizar el Estado, expulsar a la inmigración y dejar la UE al ralentí. Por eso suenan muy familiares Doñana, Mar Menor, eliminación de Igualdad, privatización subrepticia de servicios públicos y demás. Es lo que se oculta bajo los ‘cinco ejes estratégicos’ acordados por PP y Vox en Valencia, culminados con un torero dirigiendo Cultura. Olé.

En Europa la rivalidad es de conservadores liberales –de esos que no hay en España–, verdes y socialdemócratas frente a iliberales y autoritarios de distintos pelajes cuyo gobierno escaparate es el italiano. Feijóo se ha sumado al bando de los segundos de la mano de Manfred Weber, procedente de la Unión Social Cristiana bávara. No hay problema con Vox: son como de la familia pues de ella salieron y son como hermanos, que no primos. ¿Por qué no compartir los platos de la mesa? En este contexto, el torerísimo «dejadme solo» de López Miras parece flor de un día. O dos, si son pequeños.

Comerán perdices, por Pablo Molina

Las reticencias de los populares a llegar a acuerdos con Vox para gestionar las instituciones surgidas de las pasadas elecciones autonómicas y municipales son un gesto dedicado a la galería, fruto del absurdo complejo de inferioridad de la derecha cuando se pone a gobernar.

Hemos llegado a tal extremo de estolidez colectiva, que un partido que ha llegado a acuerdos con comunistas admiradores de las peores dictaduras, golpistas confesos y proetarras vergonzantes, es decir, el PSOE, es el que va a dictar si el PP puede o no pactar con Vox los gobiernos de aquellas comunidades y ayuntamientos donde la suma de las dos formaciones alcanza la mayoría absoluta.

Pero como los populares obedecen siempre a pies juntillas lo que les dicta la izquierda en materia de moralidad política y ética democrática, ahí los tenemos, tratando de hacerse perdonar que van a gobernar con el partido conservador; unas coaliciones que el PP va a impulsar no porque Vox es socio natural y el reflejo más nervudo de las aspiraciones de muchos de sus votantes, sino porque, ay, no hay más remedio.

La izquierda ya nos ha advertido de que un futuro gobierno de España con la participación de Vox sería el fin de la democracia. La presencia de chavistas confesos en el Consejo de Ministros estos cuatro años, en cambio, les parece una conquista que fortalece las instituciones. Solo hay que ver cómo las han dejado en solo una legislatura.

Los discursos apocalípticos reproducen hasta la coma de lo que se decía cuando Vox entró en el Gobierno de Castilla y León, pero cuatro años después, las mujeres siguen haciendo allí lo que les da la gana, las clases en las aulas no comienzan cantando el Cara al Sol y las personas siguen viviendo su sexualidad como les parece. Que sepamos, los satélites de vigilancia no han detectado largas columnas humanas de castellano-leoneses huyendo hacia las fronteras de las autonomías circundantes para librase del infierno voxero. Todo lo contrario; a la gente le sigue yendo igual de bien, regular o mal que antes de que el partido de Abascal se hiciera con la vicepresidencia de la Junta. Y así va a seguir ocurriendo pase lo que pase en el futuro. De hecho, si algún grupo amenaza la convivencia pacífica es, precisamente, la purria podemita, violenta y trasnochada, felizmente desaparecida de la mayoría de las instituciones, Deus gratias.

En Murcia tendrán que gobernar también juntos, porque es difícil que Vox entregue sus 9 diputados gratuitamente a López Miras. Como debería ser evidente para cualquiera con un mínimo de perspicacia, el rechazo del PP murciano a compartir gobierno con Vox es una imposición de sus jefes en Madrid, que tienen que hacerse perdonar los acuerdos en otras autonomías. Si fuera por ellos, el acuerdo ya estaría firmado y la investidura de López Miras encarrilada, porque nadie quiere arriesgarse a una repetición electoral, sobre todo si no tiene garantizado que vaya a ser nuevamente el candidato.

Por tanto, vamos a calmarnos todos, a dejar los mensajes apocalípticos a un lado y a aceptar los procesos democráticos con naturalidad. Mi apuesta es que Vox entrará en el gobierno autonómico murciano, naturalmente, y que esta decisión no tendrá consecuencias significativas para Feijóo en esta circunscripción el próximo 23 de julio.

Dice Iglesias, el que declara alertas antifascistas y manda a sus esbirros a escrachar a sus rivales políticos y apedrear a los asistentes de los partidos que no le gustan, que si Vox entra en el Gobierno tendrá que irse de España. Esa es una ventaja añadida que todos deberíamos valorar.