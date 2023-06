Cuando despertó, Vox todavía estaba allí

Augusto Monterroso escribió, anoto por si hay algún improbable despistado en citas tópicas, el cuento más corto de la historia de la literatura: «Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí». Equivale a la sensación de Fernando López Miras respecto a Vox. El sueño del presidente en funciones de revalidar su cargo mediante la abstención gratuita de Vox en segunda vuelta resulta ingenuo, pues los abascales no están dispuestos a ofrecer tanto a cambio de nada.

En los primeros actos, el pulso entre ambos partidos ha alcanzado cotas dramáticas, pues el PP ha dejado el cuerpo muerto y los acontecimientos se han sucedido por la incercia de su peso. Vox tenía que colaborar necesariamente en la constitución de los Ayuntamientos en que resultaba decisivo para que no cayeran en manos de la izquierda, como en Molina de Segura, con pactos locales de gobierno con el PP, pero éste los ha dejado actuar a su aire, sometiéndolos a la prueba de la gravedad. Tal vez incluso con la secreta esperanza de que se equivocaran si intentaban hacer una acción para ellos extravagante. Pero además de que Vox no podía amigarse implícitamente con la izquierta en actos tan decisivos como la proclamación de alcaldes, tampoco podía defraudar a sus candidatos locales, dejándolos fuera de la gobernación municipal. El PP sabía que Vox estaba obligado a colaborar, y no les ha ofertado nada más que buenas palabricas allí donde, aun sin disponer de la mayoría absoluta, no había posibilidad de una alternativa de la izquierda, como es el caso de Lorca.

En cuanto a la Mesa de la Asamblea, el PP, tras un ligero gesto de negociación por mera cortesía, dio la exclusión de Vox como un hecho consumado atendiendo a la lógica de que no podía perder su mayoría en el órgano de dirección del Parlamento. En San Esteban eran muy conscientes de que esto iba a provocar la exasperación de Vox y de que sus necesarios socios de legislatura iban a exponer todo su arsenal, pero con la esperanza de que, al hacerlo, ellos mismos percibieran la exagerada magnitud de su respuesta. Algo así como cuando Putin amenaza con su armamento nuclear y sus adversarios lo perciben como un farol, pues los efectos destructivos de su utilización le alcanzarían también a él.

Forzar un adelanto electoral, como amaga Vox con hacer, es un arma de doble filo, sobre todo porque hay que pasar antes por el test de las elecciones generales del 23J: Vox las ganó en 2019 y ahora bastaría un retroceso para indicarle la posibilidad de que en un segundo envite autonómico el PP de López Miras pudiera alcanzar la mayoría, a cuyo borde se ha quedado. Estos son los problemas del éxito: si Vox no vuelve a ganar las generales el hecho se percibirá como el inicio de un declive, y esto le restaría fuerza en otros ámbitos.

Pero la hora final se acerca, y ya no caben bromas. Vox quiere entrar en el Gobierno y López Miras no está dispuesto a facilitárselo. Si el presidente mantiene la misma actitud que hasta ahora, Vox se quedaría sin oxígeno y se vería obligado a adoptar una actitud de fuerza, pues aunque un adelanto electoral resultara negativo para sus intereses tampoco le es muy favorable permanecer en un rincón del Parlamento ordenando a sus nueve diputados que se abstengan una y otra vez para que el PP lleve a cabo sus políticas con total desenvoltura. La iniciativa para la reforma de la Ley del Presidente que impida a López Miras volver a concurrir está redactada y presta para el registro de la Asamblea: se trata de reponer literalmente la ‘Ley Garre’ con la sola novedad de una exposición de motivos actualizada. El Armagedón de Vox gravita sobre el último pulso entre los partidos de la derecha, y la primera consecuencia es que López Miras se ha avenido a negociar. ¿Negociar qué?

Lo que quiere Vox, entrar al Gobierno, Lopez Miras no se lo quiere dar, y lo que está dispuesto a darle, un papelito firmado al pie con unos cuantos compromisos programáticos ambiguos, no lo quiere Vox porque sabe de antemano que eso es nada y así sea.

José Ángel Antelo quiere vestirse de vicepresidente torero como su compañero valenciano Vicente Barrera, pero a López Miras las únicas veces que se le ha visto es una plaza de toros ha sido para asistir a algún concierto o en el bar para tomárselas, como todo hijo de vecino.

Antelo se hace el ingenuo y dice no poder entender cómo lo que ha sido posible en la Comunidad Valenciana no lo es en la Región de Murcia. Pero en el marco municipal tiene la prueba, por él mismo aceptada: en Molina de Segura los abascales entran al gobierno porque, si el PP los rechazara, habría sido elegido alcalde el candidato del PSOE, que lideró la lista más votada. En Lorca, sin embargo, Vox se queda fuera porque la izquierda no suma como alternativa al candidato del PP. En ese contexto, la Comunidad Valenciana es Molina de Segura, y Lorca es la Región de Murcia.

Y en éstas, la CROEM interviene para meter prisa: la Región no puede perder tiempo, y tal y tal. O sea, Gobierno ya. No queda claro si lo que quieren los empresarios es un Gobierno del PP en minoría o con Vox dentro, aunque sí un Gobierno estable, lo cual apunta implícitamente a lo segundo. Las presiones empiezan a materializarse para que PP y Vox resuelvan el conflicto, y es obvio que los agentes externos no quieren elecciones anticipadas. Y menos, el estamento político. El PSOE no está preparado para lanzarse ni siquiera a la campaña de las generales, cuánto menos a unas nuevas autonómicas, y en Podemos se puede suponer que rezan aquello de «Virgencica, que me quede como estoy». Pero, para presiones, las que proceden del interior de Vox: no quieren que su indudable éxito electoral se amortice en el papel de comparsas.

Vox muere de éxito cuando, aun doblando su representación, no consigue atajar el crecimiento del PP. Véase el ayuntamiento de Murcia, donde José Ballesta ha asaltado los cielos de la mayoría absoluta y ha dejado a Luis Gestoso hablando solo, a pesar de contar con el doble de concejales de que Vox disponía en la anterior corporación. Por cierto que ayer, en la constitución del nuevo mandato municipal, Gestoso se cubrió de gloria: pidió que no se le pusieran restricciones a los coches porque los servicios de transporte público son muy deficientes cuando lo lógico sería exigir la excelencia de éstos y no dar por descontado que no puedan ser mejorables, y pidió al nuevo alcalde que no se enzarzara en distracciones ideológicas, pero que desterrara las políticas de la izquierda, como si las políticas de la derecha no fueran ideológicas.

Por su parte, el alcalde saliente, el socialista José Antonio Serrano, también tuvo su día de gloria: habló otra vez de las puertas abiertas del Ayuntamiento (el mismo que no ha consultado ni informado a los vecinos sobre el Plan de Movilidad), de la Murcia verde (olvidando su vocación de talador compulsivo de árboles), y de que la ciudad son sus pedanías, cuando basta una mirada al municipio desde un ojo de dron para constatar dónde ha localizado las inversiones. Aunque declaró a La Opinión que si ganaba Ballesta se iría de Murcia, no ha cumplido su promesa, a pesar de que no aclaró en su momento si se trataba de un propósito o de una metáfora.

Frente a tanta indigencia, Ballesta se reinauguró con un discurso de gran altura política, desde luego genérico, pero muy descriptivo del tiempo que vivimos, con el que demostró conocer las claves de los debates actuales. Y aunque sus constantes expresiones de modestia y cierto tono como sacerdotal no casan con un perfil que incluye una alta dosis de autoestima, no dejó duda de que el nivel intelectual no es una cuestión sobrante cuando se trata de pilotar una ciudad tan compleja como Murcia. Ballesta es el último exponente en el PP de la generación anterior a la de López Miras, pero ha sobrevivido brillantemente al relevo generacional por una doble convergencia: de un lado, el presidente y los suyos han priorizado su valía sobre la tentación de buscar acomodo a algún sustituto de lealtad más personal, y de otro, porque el propio Ballesta ha ido descubriendo que el partido al que pertenece no es sólo un instrumento sino un abrigo necesario.

Pero si Ballesta tiene el gran mérito de haber otorgado al PP la mayoría absoluta en la capital de la Región, tampoco se debería ignorar la hazaña de Noelia Arroyo en Cartagena, que se ha alzado con la alcaldía luchando contra todos los elementos de todo tipo, incluídos los demonios internos, ella sí aprovechando los dos años en que ejerció el cargo.

Cuando uno lee que los alcaldes de Murcia y de Cartagena son, respectivamente, Ballesta y Arroyo, se pregunta: ¿y quiénes otros podrían ser? Esa simple pregunta es el gran problema del PSOE, y es que hasta muchos de quienes no los han votado se sienten aliviados. En la política juegan las emociones, pero también las impresiones.

El día de ayer, tras la constitución de los Ayuntamientos, se vio con mucha claridad que el PP es capaz de sacar fuerzas de flaqueza y remontar de manera apabullante. Y esto a pesar del tortuoso camino de la décima legislatura.

Pero en la cresta del poder que ha de coronar el nuevo panorama le ha salido una pupica que se llama Vox. Y no tanto por la impregnación que supone el tinte de la extrema derecha, pues el manejo con ésta contribuye a que los populares aparezcan como moderados, correctores de desvíos y referentes de confianza, sino porque Vox necesita un espacio físico, claramente delimitado y acorde con la pujanza electoral demostrada. No van a dar nada gratis al PP en aquellas plazas en que a este partido le haga falta una muleta. Eso de que «no necesitamos los votos de nadie» no es verdad; necesitan los votos de Vox. Y se quieren vender caros.

El dinosaurio todavía está aquí. Ha venido para quedarse al menos cuatro años. Y es sabido que la doma se hace con la técnica del regalo.