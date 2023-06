Con más razón

Vaya cabreo. Será muy complicado que este año coincidamos todos. Mi hijo, casi con lágrimas en los ojos, me enumera las bajas ya confirmadas en su grupo de amigos. Inseparables durante julio y agosto durante el último lustro. Él mismo lo tiene difícil porque también ha comenzado a trabajar y le han hecho fijo. Maldito ‘sanchismo’. A 100.000 empleos por mes es casi imposible escaparse y muchos de sus colegas no solo han conseguido trabajo sino que están mirando la posibilidad de independizarse aprovechando la novedosa Ley de Vivienda. Varados en Madrid.

Les echaré de menos. Recuerdo el último verano intentando explicarles que las becas tienen por objeto ayudar a estudiar a aquellos jóvenes que no tienen recursos. ¿Y por qué los ricos no tienen derecho a ayudas para estudiar?, me respondían al inicio de un acalorado debate que continuaba con su defensa de que los adinerados no pagaran impuestos y terminaba sobre la clara victoria electoral de Trump.

Los que sí vendrán serán mis cuñados. Esta temporada más cabreados aún. La jodida economía no cesa de mejorar y observan cómo sus preocupaciones aumentan en la misma proporción que su cuenta corriente. Culpa del maldito Gobierno.

Me sacarán los dientes largos con las rentabilidades y negocios que están consiguiendo gracias a un inesperado boom económico, que reconocen hasta las grandes empresas y entidades financieras.

Tanto unos como otros lo tienen muy claro. Los primeros, los condenados al asfalto, irán con rabia a votar contra aquellos que, además de posibilitar un entorno de creación de empleo fijo, les han subido el salario mínimo y abierto las puertas de un piso. Los segundos ya han votado por correo, pensando en el bolsillo o, mejor, sin pensar.

Yo confío en que este sol que ahora empieza nos ilumine a todos, que la aletargada verdad regrese ya, aunque sean vacaciones.