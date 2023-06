El paisaje de junio

Estamos a 17 de junio y hace un calor de injusticia. Quizás usted, hermano/a joven que me escucha, viva en Águilas, en Cartagena o en San Pedro del Pinatar y sienta menos el calor por la cercanía del mar, pero los de Fuente Álamo, Murcia y Albudeite estamos requemados, estos últimos, además de por las cuestiones climáticas, por otras razones electorales que ustedes ya conocen y en las que no vamos a insistir hasta ver qué nos dice la jueza encargada del caso. Pero, a lo que iba, que no quiero escribir de política más allá de lo imprescindible porque doctores tiene la Iglesia y en estas páginas habitan los mejores.

Decía que empieza a hacer mucho calor y en las casas de nuestras ciudades y nuestros pueblos se producen ambientes conectados con estas fechas. Se ha hablado mucho de la chica que ha sacado en la Ebau la nota más alta de la Región y una de las mejores de España, pero no se habla nada de los que la han suspendido, por más que sean muy pocos. La situación de estos alumnos y alumnas es difícil de manejar por varias razones, la primera verse suspendidos cuando el 95% de sus compañeros han aprobado, que es un trago complicado de pasar. Después viene la reacción en su casa ante este fracaso. Lo indicado es apoyarla/o a tope y animarlos a repasar para hacer la recuperación, pero hay papás y mamás de todo tipo y hay peligro de no saber digerir el fracaso, de no saber sacarle provecho al fallo para sentar las bases de una mejora inmediata, tomándolo como punto de partida, es decir, que no practican lo que se llama resiliencia.

Pero hay otros ambientes que destacar en las casas de los seres humanos que habitamos esta Región y las frases que se oyen con el fondo del paisaje de junio. Dependiendo de la situación económica, todo puede ir desde ‘¿Qué hacemos este verano?, porque a mí a las Seychelles no me llevas otra vez, que me aburro mucho, chato’ pasando por: ‘Qué bien nos vendría siquiera una semana en La Manga, que estamos mataos’ a trabajar’, hasta llegar a: ‘Oye, el Banco de Alimentos no lo cierran en verano, ¿verdad?

En esta Región hay bastante personal suertudo que tiene sitio en un lugar de veraneo o capacidad para alquilar y pasar allí las vacaciones. Por estas fechas que vivimos, las familias están yendo los fines de semana ‘a limpiar las casas’. Si van ustedes por los pueblos costeros un domingo observarán que hay un ambiente muy estimulante en estos hogares, pues todo está patas arriba, han sacado muebles a la puerta, se huele a friegasuelos, y lo mismo te encuentras con una mujer limpiando las persianas con un cepillo de dientes (esto lo he visto yo, y al preguntar cómo era eso posible, se me contestó que a ver con qué se podían limpiar los intersticios de las persianas del polvo almacenado y seco de todo el año, si no es utilizando el cepillo como herramienta), que a un hombre barriendo en la terraza los huesos de dátiles de los que comen las cotorras, que al hijo pequeño echándole agua a la fachada de la casa de la que cae barro.

En julio hay que votar y nosotros, los de esta Región, tenemos suerte porque las distancias son cortas. Si vives en Lorca y ese mes estás en Águilas, tampoco te vas a quebrar por ir el 23 a votar. Y, si estás en Los Urrutias y votas en Murcia ciudad, pues que son 40 minutos de viaje, una cosa bastante llevadera. Otro tema es el de los madrileños en La Manga, los albaceteños en Cabo de Palos o los guadalajareños en Los Alcázares. Espero que ellos y ellas estén preparando el voto por correo, porque votar hay que votar. Por cierto, es de suponer que será una broma lo que ha dicho el líder de Vox, Santiago Abascal, sobre la posibilidad de que haya que convocar nuevas elecciones regionales en Murcia, si el PP no les da lo que ellos creen merecer. El Partido Popular ha conseguido 21 diputados, más que toda la izquierda junta y a 2 diputados de la mayoría absoluta. A ver por qué va a tener que darle a Vox, que han conseguido nueve, para que los dejen gobernar, joer.