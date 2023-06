Como del rayo

Marguerite Yourcenar rememoraba el poema fúnebre de Adriano al titular el primer capítulo de sus Memorias de Adriano. La muerte se había anunciado al viejo emperador, avisándole del último de sus viajes, cuando compone: «pequeña alma, blanda, errante,/ huésped y amiga del cuerpo, / dónde morarás ahora / pálida, rígida, desnuda, / incapaz de jugar como solías». Hermann Broch en La muerte de Virgilio recoge las últimas horas del poeta, que enfermo y en un delirio premonitorio, ordena quemar su Eneida. El poema épico de la Antigüedad romana estuvo vivo durante siglos en la memoria de cualquier persona culta de Occidente que, tal como recuerda Ursula K. Leguin en el epílogo de su Lavinia, podía deleitarse con la musicalidad de sus versos, imposible de traducir a las lenguas romances. Hasta que los estudios clásicos fueron arrinconados en los planes de estudio, para ser patrimonio de unos pocos estudiosos, como lo era mi amigo José Ignacio Alonso, maestro de latines.

Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío, cantaba Alberto Cortez a la muerte de su padre. Las Sevillanas del adiós apostillan que algo se muere en el alma. El dolor de la ausencia es el sentimiento que prevalece en el primer momento. Creo más bien que es entonces cuando pasa a ocupar su lugar en la memoria de quienes disfrutaron su compañía.

Desde que era un estudiante de bolsillo flaco en mi primer año de Derecho, fueron más de cuarenta años de amistad, miles de horas de conversaciones, de coplas y tangos y, como los palos del flamenco, que los hay de ida y de vuelta, nos vimos a las duras y a las maduras, que de ellas saben Puri y sus cuatro hijos. Miro al espejo y pienso cuánto queda en mí del amigo que se ha ido.

Mi pasión por el mundo clásico no procede de una suerte de confluencia genética, ni de una esmerada educación desde la cuna porque, como León Felipe, «no tengo ni el retrato de un mi abuelo que ganara batalla». Tampoco fui a un colegio donde cantara maitines y laudes con los frailes de una orden monástica o seglar, ni tuve maestros que me enseñaran la prosodia del pie métrico en el hexámetro. Hay, sin embargo, universos desconocidos al otro lado de una puerta apenas entreabierta, y fue mi amigo quien me descubrió el de los clásicos.

Me habló también de la universidad de los últimos años de la dictadura, en tiempos de más lecturas y compromiso social, cuando los estudiantes se anudaban las corbatas sobre jerséis de cuello vuelto como protesta contra las normas de vestuario. De aquellos estertores de la universidad tardofranquista, marchó a la de Montevideo, de oca a oca, cuando José Mújica (después ínclito presidente de Uruguay) estaba encarcelado junto con otros guerrilleros tupamaros, sufriendo la tortura de los amigos de Henry Kissinger. Allí impartió clases de Literatura Española con la secreta en busca de subversivos en las aulas.

José Ignacio me abrió las puertas del mundo Clásico, de los represaliados de las dictaduras fascistas, de la afición a los tangos y al vino de La Rioja, entre coplas de la Peña de la Rana, la que más canta y menos gana. Suyo fue el préstamo de Los pasos perdidos y El siglo de las luces de Alejo Carpentier (Premio Cervantes de 1977, el primero de los hispanoamericanos), otro universo literario que distrajo horas del estudio del Derecho Natural, sin ningún arrepentimiento entonces, ni ahora.

No podría reconstruirme sin la memoria de mi amigo, pues huérfano estaría de las interminables conversaciones literarias, desde Catulo hasta Cela, pasando por Cervantes, Quevedo o Galdós. Me faltarían noches de copla y tango. Destripar los ritmos del díptico y espondeo en el tango Malena o en La última curda, podía ser tema para una larga tarde junto a Víctor Russín en La Tartaruga, mucho antes de que el solar donde se alzaba se convirtiera en Huerto Lab y otra vez en solar. Me faltaría más de una excursión por La Rioja o por la calle Laurel de Logroño y la experiencia mística de un recital de su amigo Jesús Amurrio, concertista de órgano, a puerta cerrada en Santa María la Redonda.

De él aprendí los temas de Horacio carpe diem y sapere aude, atrévete a saber, luego retomado por Kant como aforismo filosófico. A desmenuzar algunos de los pasajes de El nombre de la rosa de Umberto Eco o la simbología de El espíritu de la colmena, fue sensiblemente más fácil. El juramento de Demóstenes en el discurso Pro Corona lo asocio a la imagen de un profesor vasco de Retórica que agitaba con vehemencia su mano de pelotari, por los que murieron en el paso de las Termópilas, para mayor énfasis oratorio.

Tantas son las imágenes que convoco en esta particular guerra del tiempo, que debo escribir estas letras para dejar constancia de una idea de la inmortalidad, porque antes de que se fuera como del rayo, «por los altos andamios de las rosas pajareará su alma colmenera», que diría Miguel Hernández; y sé que los amigos habitan para siempre en el corazón de quienes caminaron juntos explorando esos universos tras las puertas apenas entreabiertas. Queda su consejo: carpe diem quam minimum credula postrero.

Sit tibe terra levis.