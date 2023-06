La mala noticia

Esta es la frase -y no la de «pido perdón a las mujeres víctimas de violación y dimito»- con la que se expresó la ministra al frente de una igualdad mal gestionada, si se tiene en cuenta su autoría, junto con otros/as/es, de la nefasta ley de solo sí es sí. Hay días que más vale no levantarse. El Tribunal Supremo dice que siempre la norma más favorable al reo hay que aplicarla. Por lo que, esa ley no solo no facilitaba la igualdad de género, sino que benefició a los hombres más que a las mujeres, porque no se puede obviar que son aquellos porcentualmente mucho más que éstas, para cometer el delito de violación. Encima la condenan a 18.000 euros de indemnización por daño moral, y encima a pagar a un hombre por llamarle maltratador. Y como no hay dos sin tres, la vetan para ir en coalición con las extremas izquierdas para el 23 de julio. Lo dicho, mal día para dejar de fumar (si es que fuma, que lo ignoro) para la ministra.

Los jueces machistas y mal formados tenían razón. Los más de mil violadores, por ahora, han sido beneficiados (y más de 200 excarcelados) gracias al fiasco de una ley hecha para proteger a las mujeres y que consiguió todo lo contrario y salvo las urnas, a nadie le ha pasado factura. Y ello no supone nada ni en la conciencia ni en la actitud de sus autores. El fiscal general del Estado tristemente le dio la razón a Sánchez, con sus recursos que ha rechazado el Supremo, cuando pronunció la mítica frase «quién nombra a ese fiscal… Pues eso». Se arreglaría este tema si se modificara su Estatuto Orgánico y en lugar de ser jerárquicamente dependientes, fueran como los jueces, totalmente independientes, con el solo sometimiento al imperio de la ley. Entonces podrían encargarse de la instrucción de los sumarios y de todas las diligencias investigadoras penales, y los jueces resolver. Pero dada su dependencia jerárquica, la ley no les otorga por ahora esa facultad de instrucción de causas criminales. Menos mal que al parecer existe una intención en Europa de considerar una serie de eurodelitos, que llevarían unas penas unificadas para todos los países de la Unión Europea, y entre ellos estaría el delito de violación. Así, esas ‘malas noticias’ quizás se evitarían. Concretamente, Bruselas está trabajando en una directiva que regulará la violencia ‘on line’ contra la mujer. Se trata de que todos los países miembros consideren la violación, la mutilación genital femenina, el ciberacoso y la difusión no consentida de imágenes intimas, como eurodelitos. Y se señalarán unas penas mínimas para los mismos, por debajo de las cuales ningún Estado podrá legislar. El próximo 27 de junio sabremos si se vota a favor de todo eso por la Comisión de los derechos de las mujeres e igualdad de género, y por la Comisión de libertades. La pena que fijará para el delito de violación va a ser como mínimo la de ocho años (en el Código penal español de 1995, es de seis, y en la ley de ‘sí solo es sí’, de cuatro), y si concurren circunstancias agravantes, como cometer el delito en grupo o contra una persona discapacitada, la pena asciende a 10 años. En el caso de la mutilación genital femenina, la pena mínima a imponer será la de cinco años, y siete si hay agravantes. Para la difusión no consentida de material íntimo, la pena es de un año, lo mismo que el ciberacoso. El ciberacecho será castigado con una pena como menos de dos años. Finalmente, la incitación al odio o a la violencia contra la mujer, igualmente dos años. Esa directiva pretende también introducir nuevos delitos, como el del matrimonio forzado; los delitos de acoso sexual en el entorno laboral y la esterilización forzosa. Si se aprueba esta directiva, los estados miembros de la UE tendrán dos años para adaptar sus legislaciones a estas novedades. Lástima que no hubiese llegado antes y nos hubiéramos evitado la ‘mala noticia’. Se han quedado fuera de esta directiva otros delitos, como el castigo a los proxenetas, y la gestación por sustitución. Pero, tal vez porque no hay un acuerdo unánime en su regulación legal, ha sido imposible introducirlos.