La iglesia y sus negocios

En pleno siglo XXI, quién nos lo iba a decir, esa derecha de siempre, la de España, sigue imponiendo su voluntad. Aquel comportamiento eclesiástico que surgió durante la dictadura tuvo consecuencias muy negativas, porque por una parte tiranizó a la sociedad y por otra la idiotizó.

La democracia o es laica o no es democracia, es decir, es vital acoger la pluralidad de ideas, de creencias y valores presentes en la sociedad como fruto de la libertad de conciencia de las personas.

Dicen que la gracia del jubileo consiste, fundamentalmente, en una indulgencia plenaria para el perdón de la pena que merecen nuestros pecados. Pues bien, en el BORM de 1 de junio de 2023, se daba a conocer de nuevo el carácter oficial al evento, el Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Presidencia, Turismo, Cultura, Juventud, Deportes y Portavocía, implantaba el logotipo del acontecimiento de excepcional interés público ‘Caravaca de la Cruz 2024, año Jubilar’.

El pasado año jubilar trataron de invitar al Papa Francisco, pero costaba algo más de 12 millones y no da la cosa para tanto; en su lugar acudieron los reyes Felipe y Leticia, Mariano Rajoy, entonces Presidente de Gobierno, nos visitó uno de los ministros del Papa y un subsecretario del Estado Vaticano, un puñado de obispos y un montón de curas y monjas. Por el lado civil e institucional también acudieron alcaldes, diputados regionales y nacionales, autoridades militares, los patronos de la Fundación Camino de la Cruz y una larga relación de representantes políticos y sociales. En el ambicioso proyecto turístico religioso están involucradas todas las administraciones, faltaría más, decían que era una oportunidad de desarrollo para la Región.

Se estima que podrían llegar dos millones de peregrinos; para el Gobierno regional, la llegada del Año Jubilar, es un punto de arranque a la entrada de más inversiones como consecuencia de un mejor desarrollo turístico, ya que aseguran, se produce un aumento de actividad económica que permite movilizar más recursos en toda la Región. Dicen que el Año Jubilar es un gran acontecimiento turístico y cultural de la Región, que lo convertirá en uno de los grandes destinos de turismo y uno de los principales elementos para la estrategia de desestacionalización. Para este fin, sólo la Administración regional invierte varios millones de euros en actuaciones de promoción y comunicación, así como de acondicionamiento de infraestructuras.

La casa por la ventana, lo que haga falta, tal vez seamos capaces de compensar las pérdidas del turismo que habrá que soportar por causa de la aniquilación del Mar Menor. No se conoce estudio de viabilidad, salvo que el 38% de los turistas en el mundo tiene como motivación el turismo religioso y España es uno de los países que más destaca en esta modalidad. Por otro lado, no será por falta de facilidades, las empresas como la UCAM que deseen colaborar en el patrocinio de eventos relacionados con el Año Jubilar disfrutarán de exenciones fiscales. El Año Jubilar tiene la consideración de acontecimiento excepcional de interés público, por lo que se podrá acoger al régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

No es que se quiera arruinar el negocio del turismo religioso, ojalá fuera el revulsivo económico que necesita la comarca del Noroeste, pero la experiencia de 2017 nos debería hacer cautos, todavía tenemos en la memoria la precedente y caótica política en materia de cultura y turismo del Partido Popular, como fue el Parque Temático Paramount, aquella campaña inútil, frívola y de despilfarro que fue ‘Región de Murcia: No-Typical’; o el festival SOS 4.8 que, que tras ser privatizada su gestión, los organizadores anunciaron que sin sostén económico de la Administración el proyecto era inviable. Tal vez el desvío de fondos públicos para el turismo religioso haga perder el impacto económico de lo que se llegó a denominar el «paradigma turístico de la Región».

El asunto volverá a terminar en decepción, y es que los resultados económicos del Jubileo no serán percibidos por el sector hostelero ni por el comercio. Los numerosos fieles que cruzarán la puerta santa de la basílica serán los del pasado año jubilar, los chavales de algún centro escolar católico, monjas de algún convento de excursión o los ancianos de alguna residencia religiosa, no, no tendrán repercusión en el turismo, y luego se dirá que ese no era el objetivo del Jubileo porque el Papa quiso que fuera sobrio y es probable que muchos peregrinos sean contados varias veces para hinchar los números.

Defender unas instituciones laicas no significa, en modo alguno, pedirles a los ciudadanos que renuncien a sus creencias. Se trata simplemente de recordarles que aquéllas no pueden imponerse a quienes no las comparten. En un sistema democrático no se puede violentar la conciencia de nadie, pero tampoco se puede impedir la autodeterminación personal de los ciudadanos.