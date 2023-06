Al escritor Bret Easton Ellis le gusta tuitear a altas horas de la noche, cuando vuelve a casa después de alguna fiesta, hasta arriba de tequila. Cree que Twitter debería ser un lugar divertido, irreverente, liviano, superfluo, nada que haya que tomarse en serio. A él le gusta jugar, sorprender y, ¿por qué no?, provocar. «¡Deja de tuitear borracho!», le aconsejó una amiga. ¿Cuándo si no voy a hacerlo?, le respondió. Se había ganado un ejército de odiadores la noche en que no se le ocurrió otra cosa que decir que la directora de cine Kathryn Bigelow estaba sobrevalorada porque era mujer y guapa, que si la película En tierra de nadie la hubiera dirigido un hombre no habría ganado el Oscar. Le costó entender por qué lo atacaban. ¡Era solo una opinión más!

El autor de American Psycho se consideraba una persona progresista y no podía entender que la izquierda se hubiera convertido en una máquina de odiar. Para comprenderlo escribió Blanco, una defensa de la libertad de expresión a partir de sus experiencias en medio de la ola de neopuritanismo desatada en la cultura americana por aquellos que, desde una pretendida superioridad moral, intervienen en el debate con la inquebrantable certeza de tener razón. Allí denuncia la toxicidad de la intransigencia, una de las nuevas caras del fanatismo que en el lado de la izquierda tiene la forma de política identitaria, según él, una trampa, la peor idea de nuestra cultura, que entiende que «la gente es, en esencia, tribal, y que nuestras diferencias son irreconciliables, lo cual imposibilita la diversidad y la inclusión». Alcanzado por el fuego amigo de la intolerancia ideológica, que descalifica como inmoral cualquier discrepancia, Easton Ellis se sumó a la campaña #WalkAway, lanzada por gente de izquierdas harta de una izquierda convertida en «un grupo dogmático, desinformado y ambicioso» que suprime la libertad de expresión. Estos días lo ha reiterado en España, donde se encuentra de gira con su nueva novela: «La izquierda se ha cargado la libertad cultural con la que crecimos. Lo que le ha sucedido a la Generación X, que es mi generación, es que han tenido que hacerse conservadores para rechazar el planteamiento de ser todos silenciados que trae consigo la izquierda». Vete, yo me voy, se repetía en las redes durante los años de Trump. Lo ha advertido también recientemente Richard Malka, el abogado de la revista Charlie Hebdo: «El enemigo de la libertad de expresión ya no es el Estado, sino la gente, atrapada por ideologías excluyentes». El eco parece escucharse ahora en España, si miramos el bloque de la izquierda, cuya última metamorfosis solo será una etapa más de su perpetua tendencia hacia la autocombustión.