PP, 2: Vox, 0

Sinopsis: el PP ha conseguido la ‘mayoría necesaria’ que pidió en la campaña electoral. No necesita a nadie para gobernar. Puede hacerlo en minoría con la colaboración de Vox, bien con su apoyo explícito, bien con su abstención, so pena de interpretar el papel de tonto útil de la izquierda, tabú para los abascales, y esto sin recibir contraprestación alguna. Esta es la teoría de Fernando López Miras desde la misma noche del 28M, y ya se ve que también la práctica.

Vox, que ha pasado de cuatro a nueve diputados y ha sido respaldado por el 18% del electorado, se las prometía muy felices al constatar que el PP no alcanzaba la mayoría absoluta y, por lo tanto, los necesitaría. No se esperaban este desdén, que pretende convertir a su grupo parlamentario en una pieza irrelevante, a pesar de haber más que doblado sus escaños. Entienden, no sin tino, que el PP aspira a asfixiarlos haciéndoles morir de éxito.

Hace unos días resumí esta situación en un artículo titulado «Tres órdagos», lanzados por Vox. La primera intención de este partido era hacer un pack con todos los pactos que los resultados electorales prefiguraban para las dos fuerzas de la derecha: municipales, parlamentarios y de Gobierno. El primer capítulo, relativo a los Ayuntamientos, se desprendió pronto del paquete: los de José Ángel Antelo han debido acudir por su propia cuenta a los municipios en que resultan imprescindibles para la mayoría a negociar con los candidatos populares, en cada caso según las circunstancias locales, sin intervención aparente de la dirección regional del PP. Y hasta han tenido que permitir que éste aplazara la boda en Molina de Segura para no llegar a la constitución de la Asamblea con un pacto cerrado que pudiera figurar como antecedente para las exigencias de Vox en el ámbito parlamentario. PP, 1; Vox, 0.

Hay que admitir que López Miras le está echando coraje. Pero aún queda la final del partido: la investidura.

El siguiente envite, ayer, la constitución de la Mesa de la Asamblea Regional. Según el PP, no iba a existir negociación, pero la hubo; ha sido una única concesión formal. Sirvió de poco. Vox exigió la presidencia de la Asamblea y le fue negada. Pero si sólo hubiera solicitado una secretaría, tampoco le habría sido concedida, pues el PP no podía permitirse el lujo de perder la mayoría en el órgano de dirección de la cámara o expulsar de ella al PSOE, un partido con trece diputados frente a nueve de Vox. Por tanto, la Mesa se constituyó ayer según la matemática parlamentaria, sin que los de Antelo pillaran cacho. Y con la veterana Visitación Martínez de presidenta. PP, 2; Vox, 0.

Vox tiene en su mano el arma de la reforma de la Ley del Presidente, y no está claro que el marcador final sea de 3 a 0.

Llegados aquí hay que admitir que López Miras le está echando coraje. Pero aún queda la final del partido: la investidura. Antelo pretende un pacto programático de legislatura y consejerías del Gobierno. Y no habla sólo por su boca; Abascal está que trina. Pero en esto López Miras no parece que vaya a ceder y Vox amaga con no dejar otra salida que la repetición de las elecciones. En unos días, cuando se constituyan los grupos parlamentarios, Antelo podría presentar en la Asamblea una iniciativa para reponer la ‘ley Garre’ (éste ahora en su bancada) para reponer la limitación de mandatos, lo que contaría con el apoyo de la izquierda. La consecuencia es que López Miras no podría optar a volver a ser presidente. El PP quedaría así en un callejón sin otra salida que negociar la retirada de esa reforma a cambio del pacto de Gobierno con Vox. No está aquí dicha, pues, la última palabra. Aunque en ese camino ambas partes tendrán que evaluar daños según la posición en que queden las distintas fuerzas políticas tras las elecciones generales, las expectativas electorales que pueda ofrecer una nueva convocatoria a las urnas o el desarrollo de los argumentarios para justificarla. Pero Vox va a ser un hueso duro de roer y no está claro que el marcador final señale un 3 a 0.