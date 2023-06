¿A quién le gusta que le mientan?

Estaba en casa de mis padres cuando en la televisión las noticias anunciaban que a Donald Trump se le imputan 37 cargos, la mayoría por retención deliberada de información de defensa nacional. La imagen de uno de sus cuartos de baño repletos de documentos del Gobierno estadounidense apilados en cajas, en alguna de sus mansiones, me sobrecogió. Pareciera que unas noticias encima de otras van haciéndonos olvidar cuál es el cáncer de la democracia, ¿tan acostumbrados a la corrupción estamos que nada nos enfada? No perdamos la capacidad de enfadarnos, por favor, porque estamos viviendo tiempos, perdonadme la expresión, muy jodidos, turbios y peligrosos para la democracia. Seguramente el ser humano es corruptible y manipulable, pero este es el periodo de la historia que nos ha tocado vivir. Tenemos responsabilidades, no excusas.

Escribo sobre el derecho a la información por tres razones. Una, me importa la democracia como sistema político de convivencia y veo cómo se tambalea. Otra, me importa el futuro. La juventud vive rodeada de bulos en un periodo crucial de su vida. Ese periodo, la adolescencia, donde se busca cuál es el lugar que se ocupa en el mundo, en el que se aprende a pensar, a formar opinión crítica, está amenazado por la desinformación. No debemos permitirlo, porque sabemos, con la perspectiva de la experiencia, que la libertad no existe sin información veraz. Bien lo sabe el profesorado en las instituciones educativas. Vaya desde aquí todo mi reconocimiento a su labor como agentes de cambio y de destrucción de bulos. Y la tercera razón, estoy convencida de que cambiar las cosas a mejor es posible.

Si no nos informan bien, la manipulación está servida. En España, en el artículo 20 de la Constitución, tenemos reconocido el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. Sin derecho a la información no tendríamos pluralidad ni pensamiento crítico, no podríamos tener debates libres ni nos implicaríamos como miembros que formamos parte de una sociedad en los diferentes asuntos que nos conciernen. Un desastre.

Nos iría infinitamente mejor exigiendo calidad frente a mediocridad, noticias contrastadas frente a bulos, transparencia frente a opacidad, decencia frente a corrupción. Somos más quienes estamos en este camino, pero el ruido y daño que generan quienes intentan manipularnos en las redes sociales, en mensajes de Whatsapp personales o grupos de comunicación, en medios donde brilla la profesionalidad por su ausencia, preocupa sobremanera. Y por poner algunos ejemplos que hay que desmentir: no, no se está provocando la sequía en España con geoingeniería. No, no se están tirando cientos de presas que podrían almacenar agua. No, la ciudad de los quince minutos no implica encerrar a la gente en su barrio. No, la tuberculosis bovina no es un bulo para favorecer la entrada de carne de Marruecos. Y sí, el ser humano es el principal responsable del cambio climático.

Los bulos nos rodean, y en política sirven para desprestigiar al contrario con medias verdades o rumores. El negacionismo está a la orden del día: se niega la violencia contra las mujeres, el cambio climático, la propia curvatura de la Tierra… ¿Qué podríamos hacer para estar mejor informadas/os?: Cuestionar qué se nos dice, contrastar y beber de fuentes oficiales, no solo de lo que cuelga cualquiera en redes sociales.

El derecho a la información también es poder acceder a ella a través de los canales que la Administración pública debe promover para responder de su gestión. Sin transparencia, la ciudadanía no puede formar sus opiniones y participar en la toma de decisiones. Así que son malos tiempos para la transparencia, porque las instituciones públicas no apuestan por ella. Pero hay esperanza.

El programa Iris, de la Universidad de Murcia, difunde el conocimiento de los valores de transparencia y buen gobierno en los institutos de Secundaria de nuestra Región. Es una forma de implicar a la juventud en el valor del derecho a la información y participación política y social. Adolescentes y jóvenes tienen mucho que decirnos. Nos lo demuestran en las conclusiones de sus proyectos y estudios sobre los temas más actuales de la realidad que les rodea.

Otro rayo de esperanza llega del director del documental El último rebelde, de José Antonio Romero, donde la figura de Pepe Molina, primer presidente del Consejo de la Transparencia, se rescata a través de testimonios de personas que le conocieron o colaboraron en sus proyectos.

Aborda cuál es la situación actual de la transparencia como derecho en la Región de Murcia. ¡Qué interesante! Denunciar y perseguir la corrupción es tarea de todas y todos, ese es el mensaje con el que tenemos que quedarnos, y cada uno de nosotros, independientemente del ámbito del que procedamos y en el que nos movamos, podemos hacer mucho: promover la transparencia, denunciar la corrupción, concienciar sobre el derecho a la información, desmentir bulos y pensar con actitud crítica.

Sólo así seremos libres. Lo demás es que nos guste que nos mientan, ¿a quién le gusta que le mientan?