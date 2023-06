El hombre del espejo

La vida parece ya incomprensible sin las pantallas de diminutos y portátiles dispositivos digitales, habitantes de cualquier bolsillo, que replican nuestras caras y figuras, las retocan y corrigen; las difunden, propagan y exhiben a través de un mundo conectado por redes invisibles, tan férreas como una tela de araña que fuera imperceptible pero universal. Con la humanidad hechizada, ausente y ensimismada, embrujada y deslumbrada por reflejos e imágenes que brotan de una pantalla, ¿acaso sería útil recordar cómo, ya antes de la revolución digital, se estaba preparando el camino hacia el penoso estado de narcisismo electrónico en el que ha embarrancado la civilización?.

La Fontaine, sabio sin presunción, retrató con ironía el mundo de los humanos confiriéndoles rasgos animales; sus fábulas continúan la rica y sapiencial tradición del mundo del Oriente a través del filtro de la Antigüedad Clásica. De su sabiduría, alimentada por una forma peculiarísima y genuina de humor, brota la sonrisa a través de la cual se deslizan los rayos de luz de un triste sol de otoño; ese sol que conocen los poetas y las almas melancólicas, que preside largas tardes de hojas caídas cubriendo los caminos y que anuncia la proximidad de la noche y la certeza absoluta e irrebatible de un invierno aún lejano, pero que ya nos mira al final del camino. Este sabio irremplazable crecía junto a otro árbol gigantesco de la conciencia europea, Le Rochefoucauld, el gran retratista de la humanidad que logró captar su carácter esencial a través de un severo examen de la realidad

Ambos pensadores se conocieron y respetaron. La Fontaine hace una mención expresa (Fábulas I, 11) a un tipo de hombre nuevo, que irrumpe con fuerza. Abiertamente lo identifica y relaciona con un espécimen también detectado, a su vez, por Le Rochefoucauld. Ese hombre nuevo busca su imagen en todo aquello que pueda devolverle un reflejo, ya sea espejo o simplemente agua; busca de entre todas las visiones aquella con la que lograr mayor satisfacción. Pero el reflejo que obtiene es horrible, grotesco, lleno de imperfecciones y defectos. Incapaz de admitir tales hechos, este nuevo Narciso de la vida moderna achaca la causa de tan horrible visión a la calidad del espejo o de la lente, a la turbidez de las aguas. La realidad no es aceptable cuando contradice su voluntad, su deseo, su ansia de autoconfirmación.

Los primeros centinelas que dieron la voz de alarma desde su puesto avanzado fueron La Fontaine y Le Rochefoucauld, porque aquel hombre de las fábulas no estaba destinado a ser un visitante casual que hubiera de aparecer por capricho. Era, realmente, la avanzadilla de un sujeto colectivo que había de cobrar más fuerza y hacerse no ya visible, sino determinante. En la corriente progresiva del tiempo, también Charles Baudelaire, poeta e intérprete de tantas cosas innombrables, llegó a contemplarlo, y lo puso ante nuestros ojos en sus Pequeños poemas en prosa (nº 40). Aquí el hombre horripilante ya no huía de su imagen con indignación, denunciando la inexactitud del reflejo. Muy al contrario, se regocijaba ante la monstruosidad de sus defectos, se vanagloriaba de sus vicios, anunciaba la grandeza y el evangelio de lo grotesco, con firme voluntad de imposición absoluta, con vocación de abandonar su carácter excepcional, de multiplicar su número, y convertirse en masa.

Un mundo nuevo, con múltiples herramientas al servicio de este mal espíritu, ahora se lo permite, casi se lo exige; un mundo que ha derribado las barreras que solían identificar pensamiento, belleza, verdad y bondad; que es más hábil en penetrar por entre las grietas de la conciencia y comprometer la fortaleza de los diques que separan los deseos que generamos cuando queremos obedecer los impulsos, poderosos y elementales, que nacen en las profundidades del alma. La fuerza del instinto, liberado por la tecnología, se agolpa contra las puertas de la razón, que vive su hora final, y las derriba.