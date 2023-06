Seres civilizados

Acostumbrados como estamos a debates cimentados sobre el insulto, monólogos egocentristas o diálogos intrascendentes, me resultó gratificante escuchar hace unos días a tres jóvenes conversando en un tono constructivo. Lo hacían sobre el cambio climático, casualmente o no, cuando refugiados, al igual que yo, en una terraza plastificada, esperaban a que cesara una de esas lluvias torrenciales que han asolado últimamente a la Región.

Pero lo que realmente me llamó la atención no fue el fondo, es decir, el tema del que hablaban, ni las teorías que esgrimían sobre él, sino la forma, la manera en la que interactuaban entre ellos. A pesar de su desacuerdo, no había confrontación ni menosprecio, tan solo el deseo por exponer cada cual sus argumentos sin poner en evidencia el de los demás, por distintos que estos fueran. El «diálogo de las diferencias», decía Benedetti. Algo que deberíamos poner en práctica muchos de nosotros.

Según la directora de La Casa de los Clásicos y Doctora en Filosofía, Sira Abenoza, Sócrates planteaba que cada ser humano tiene una visión parcial de la realidad y la verdad, y que lo único que necesita es que alguien le ayude y le dé espacio y tiempo para sacar a la luz esa verdad. Al amparo de esta idea tendríamos que asumir que todos tenemos cosas importantes que aportar.

Pero es evidente que este ideal socrático no corresponde con la realidad de la sociedad actual. No hay más que echar un vistazo a las redes sociales, a una sesión parlamentaria o sacar un tema escabroso en una reunión familiar o de amigos para imaginar cómo acabará la fiesta. Hemos llegado a ese punto en el que más que dialogar, discutimos de todo y por todo, hasta de si la tortilla de patatas tiene que llevar cebolla o no, por citar un ejemplo absurdo. Y conste que no tengo nada en contra del debate, todo lo contrario, lo considero una herramienta imprescindible para defender ideas, opiniones o intereses, pero siempre desde el respeto.

A veces, incluso, soltamos nuestra parrafada y nos quedamos tan panchos. Ahí queda, que la recoja quien quiera, da igual, nosotros ya hemos dicho lo que teníamos que decir. Sin embargo, no somos conscientes, o no queremos serlo, de que en una conversación intervienen dos o más interlocutores y que, por tanto, hay que hacer eso, conversar, es decir, hablar y escuchar, que esto último también puede resultar altamente edificante. «Cuando hablas, solo repites lo que ya sabes; pero cuando escuchas, quizás aprendas algo totalmente nuevo» aconsejaba el Dalai Lama, Premio Nobel de la Paz, Tenzin Gyatso.

Echando una mirada romántica al pasado, estoy seguro de que esa visión socrática de la que nos habla Abenoza encajaba a la perfección en aquellos cafés tertulia que proliferaban en la España de finales del siglo XIX y principios del XX: el Pombo, el Nuevo Levante, el Comercial, el Gijón…, donde intelectuales, literatos y artistas de la relevancia de Valle Inclán, Cela, Unamuno, Ortega y Gasset o Picasso, entre otros muchos, se reunían, respectivamente en sus épocas y en sus cafés, para contrastar opiniones, compartir conocimientos y debatir sobre literatura, política, cultura y arte.

Qué pena que las buenas costumbres y la educación no consigan perdurar en el tiempo, y aunque tampoco podamos imponerlas por ley, espero que pronto dejemos de perder el tiempo en diálogos, debates o monólogos de besugos y recuperemos la cordura y la inteligencia suficientes para poder comunicarnos entre nosotros como seres civilizados que somos. Lo somos, ¿no?