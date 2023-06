Ola reaccionaria y bipartidismo

Es domingo de elecciones. Lorena, trabajadora de la limpieza, va a votar a la derecha porque está absolutamente convencida de que Sánchez ha pactado con ETA, organización desaparecida hace más de una década. Su sueldo se ha incrementado en unos 300 euros en los últimos años, puesto que es perceptora del salario mínimo. Además, ha pasado a ser fija, superando la temporalidad que la agobiaba hasta hace poco. Su marido, tras un período en el paro, ha encontrado trabajo en la construcción. Ella asimila estas mejoras en su vida como fruto del inexorable devenir del progreso, no como consecuencia de políticas económicas concretas.

Pedro es un jubilado que pretende que su voto sea un martillazo que acabe con un gobierno que ha puesto a los violadores en la calle. Conoce perfectamente que sus ingresos han subido un 8,5% este año y que en lo sucesivo crecerán, según el IPC. Pero ha olvidado por completo que el partido por el que va a votar sólo revalorizaba las pensiones, por ley, un 0,25%.

Marta es una empleada de banca de una localidad del Mar Menor. Ella opta por la ultraderecha, pues sabe de muy buena fuente que el estado calamitoso de la laguna es consecuencia de los vertidos residuales urbanos, no de la agricultura intensiva. Entiende que los colectivos que responsabilizan a esta tienen intereses ocultos que buscan acabar con la principal fuente de riqueza de esta región, a la que además niegan el agua que necesita.

Estas muestras aspiran a ser una descripción sociológica que explique la victoria que las derechas, invocando la libertad, han obtenido en la guerra cultural que libran contra el comunismo y adyacentes, tras levantar una sólida hegemonía ideológica fundada en los nacionalismos español e hídrico. Los cuales han sido la contraparte tanto de los nacionalismos vasco y catalán como de la supuesta ‘invasión’ que España estaría sufriendo por parte de hordas de extranjeros ilegales que vendrían a delinquir. Y como cualquier nacionalismo, por definición identitario y tribal, apela a las vísceras y no a la razón, buscando generar un pensamiento emocional y no racional. Hasta tal punto es así que hay millones de personas muy seguras de que el Consejo de Ministros tiene un pacto con los enemigos de España y con los traficantes de inmigrantes, a quienes se les entregan, cuando saltan de la patera, 600 euros mensuales y un piso.

Estas ideas brotan sobre el abono que proporciona una situación de estrés social (el procés), un sentimiento de inseguridad ante la irrupción de una sociedad multicultural (inmigración importante en poco tiempo) y una incertidumbre desestabilizadora derivada de la sucesión de hechos dramáticos (pandemia, guerra). Si todo esto lo agitan y revuelven unos medios y redes sociales empeñadas, junto a las derechas, en tumbar al Gobierno, ya tenemos el caldo de cultivo para el fascismo: multitudes pidiendo orden y mano dura para acabar con todo este caos.

Y ello a pesar de que ahora las cosas marchan relativamente bien: se crea empleo como casi nunca y cada vez es más la gente trabajadora con un puesto fijo; la economía crece razonablemente y en los restaurantes no se encuentra sitio los fines de semana. Pero esto no ha sido suficiente para contrarrestar la enorme ola reaccionaria que nos golpea. Lo cierto es que a la izquierda, frente a la agresiva movilización de las derechas, no le queda otra, de cara a imponer su relato y reconquistar la hegemonía social, que presentar resultados en las cosas del comer. Y en este ámbito es donde la coalición progresista se ha quedado a medias. Efectivamente, se han subido considerablemente el salario mínimo y las pensiones, pero los precios de la cesta de la compra, de los alquileres e hipotecas han absorbido esas mejoras. Y el PSOE se ha negado a adoptar medidas contundentes contra estos abusos de las grandes distribuidoras y los bancos. En lo tocante a la vivienda, el parque público en régimen de alquiler no asoma por ningún lado, más allá de las promesas electorales, manifiestamente insuficientes y de cariz claramente oportunista, que los de Sánchez sacan en las campañas electorales.

Las quejas de Unidas Podemos por esta falta de voluntad de los socialistas para acometer cambios reales tan sólo han servido para dar una imagen de fragilidad del ejecutivo y extender la idea de que la izquierda ha convertido su permanencia en el poder en un fin en sí mismo, aunque se le indigesten los muchos sapos a tragar.

Y en esto que se convocan elecciones en julio, en mi opinión con la finalidad de que el PSOE se convierta en el destinatario de todo el voto útil de la izquierda frente a unas organizaciones, Sumar y Podemos, enredadas en negociaciones contrarreloj para llegar a un acuerdo, que en el momento de redactar estas líneas está en el aire. Se trataba de que Yolanda Díaz no tuviera tiempo de conformar un sólido bloque de izquierda, fundado sobre el consenso de todas las partes implicadas, a través de unas primarias abiertas.

En lugar de esto, la opinión pública visualizará unas candidaturas unitarias surgidas del navajeo en la pelea por la confección de las listas. Eso o dos opciones de izquierda en la urna. Cuando esto se publique, ya lo sabremos.

El sentido de toda esta operación no es otro que la restauración del bipartidismo. Sánchez sacando el traje de pana, aunque estemos en verano. Y Feijóo comprando la agenda ultra de Abascal.