Uno que va para ministro

Su nombre, Luis Alberto Marín, parece sacado de una telenovela sudaca, pero el semblante remite, continente arriba, al perfecto producto de una escuela de negocios de algún condado de Wisconsin o por ahí, si es que en tal lugar hubiera tales cosas, un retoño del liberalismo atildado a la par que austero. Siendo tan relativamente joven, esas gafas cuyas leves curvas quieren corregir una tendencia estrictamente conservadora son más propias de quien pretende dar confianza en la administración de los dineros que de alguien que está a punto de echarse al monte para cantar, de mitin en mitin, que en el mar corren las liebres y por el monte las sardinas.

Algo le habrán visto en Génova para quitárselo a López Miras. No hace mucho lo ficharon para la dirección nacional del PP, donde se ve que necesitan economistas que tengan pinta de economistas, y ahora lo han colocado de número uno en la candidatura al Congreso, dejando al presidente murciano otra vez enfrascado en Linkedin a la búsqueda de un consejero de Hacienda que le dure: lleva cinco, con quien venga, en seis años. «Nombra un buen ministro de Economía y Hacienda y échate a dormir», decía Felipe González. Pero a López Miras se le interrumpe el sueño cada dos por tres. Esa consejería es un ascensor: si ahora nombra a la secretaria general, Mónica Carrillo, cuando ésta designe a su sucesor en ese cargo sabremos quién será el próximo consejero, pues Marín también subió ese escalón cuando su antecesor, Javier Celdrán, tomó una puerta giratoria.

Marín debe ir para ministro o en el entorno porque no puede haber alegría en el cambio de la dirección económica de una Región, aunque sea pequeñita, por un lugar donde se va a apretar un botón al dictado de la mano alzada de un portavoz. Esto no sería promoción, sino retiro. Tiene que haber alguna cosa más. Feijóo, ya digo, le ha visto algo. Aunque el PP tendrá que elaborar un argumentario para justificar que no es contradictoria su teoría de que la economía nacional esté estancada, como dicen, y sin embargo la espectacular deuda y el déficit galopante que venía administrando Marín en la Región de Murcia son cosas de distinta naturaleza. ¡Ah, sí! la infrafinanciación autonómica. Pues bien, a ver si lo hacen ministro y arregla por fin los desfases de las cuentas. Pero, ojo, cuando llegue la ocasión, que sea con los criterios que benefician a Murcia, que son muy diferentes a los que reclaman los gallegos.

Al empresariado murciano le cae bien Luis Alberto Marín, aunque le ve algo así como un defecto de clase: su actividad profesional como economista la ha dedicado al asesoramiento fiscal, no a levantar la persiana, y para muchos esto significa contemplar la actividad empresarial desde fuera. Pero no hace falta ser empresario para ser consejero o ministro, porque en la actividad económica hay muchos otros agentes además de los empresarios. El caso es que en Génova le han visto algo, algo que tal vez no le hemos visto aquí, porque es sabido que la mirada cercana es una mirada corta.

Cuando López Miras lo nombró consejero lo vimos venir como uno de esos tecnócratas que dan muchos pesares a sus compañeros de Gobierno, pues éstos sólo quieren gastar, pero que no rinden a la sociedad, quiero decir que no hacen política. Aunque poco a poco lo hemos observado cada vez más a la vera del presidente como uno de sus puntales de mayor confianza, y parece que se ha despavorizado, como si la política le placiera tanto como la economía. De todos modos, a uno le gustaría verlo dando un mitin en uno de esos pabellones de deportes donde no hay pizarra.

En cuanto a López Miras, no hay mal que por bien no venga. Madrid le acaba de hacer el hueco para cumplir su propósito de cambiar el 50% del actual Gobierno ycrear un equipo económico nuevo: Economía, Empresa y Fomento. Y a ver si esta vez dura.