López Miras: una mayoría para un gobierno

La victoria del Partido Popular y de Fernando López Miras en las elecciones autonómicas en la Región de Murcia ha sido contundente e incontestable: 21 escaños en la Asamblea Regional, seis diputados más que toda la izquierda junta y a tan solo dos de la mayoría absoluta. Nada menos que el 43% de los votantes de la Región ha confiado en el PP, que ha cosechado los mejores resultados desde 2011. Hemos teñido de azul prácticamente todo el mapa de la Región: en 41 de los 45 municipios han votado mayoritariamente al Partido Popular.

A lo largo de la historia de nuestra democracia, no se había puesto en duda que, con semejantes números, no se esté legitimado para gobernar en solitario. Son cifras que, en otras comunidades autónomas que cuentan con sistemas electorales distintos, hubieran dado lugar a una mayoría absoluta del PP, y que, en cualquier caso, señalan que los ciudadanos de la Región se pronunciaron el 28 de mayo con muchísima claridad. Tanta, que nos han dado con su voto lo que le pedíamos: una mayoría suficiente que nos permita conformar un gobierno fuerte y sin ataduras.

De la voluntad expresada por los ciudadanos en las urnas ha salido un mandato rotundo, tajante, que legitima la formación en la Región de Murcia de un gobierno monocolor del Partido Popular. En cumplimiento de ese encargo de los votantes, de esa mayoría necesaria que nos han concedido, nuestra tarea más inmediata no es otra que formar, una vez constituida la Asamblea Regional, un gobierno sólido y estable que garantice seguridad y certidumbre a la Región de Murcia.

A no ser que se pretenda enmendar o incluso traicionar esa voluntad, que tan claramente han plasmado los votantes en las urnas, no existe ninguna alternativa a un Gobierno del Partido Popular. Lo cual no ha de ser ningún obstáculo para que a lo largo de la legislatura y en el trámite parlamentario lleguemos a acuerdos con otras fuerzas políticas, algo que también, y de ello somos muy conscientes, nos pidieron los ciudadanos de la Región el 28M.

Nuestro respeto hacia todos los partidos que han obtenido representación parlamentaria, y también hacia Vox, un partido constitucionalista con el que coincidimos en cuestiones ideológicas y relativas a la defensa de la Región de Murcia. Pero, desde nuestra posición de escucha activa a todos los partidos, queremos dar cumplimiento al mandato categórico y concluyente de la ciudadanía de la Región: un gobierno sólido y fuerte del Partido Popular.

Por tanto, ofrecemos nuestra mano tendida para llegar a grandes acuerdos en beneficio de la Región de Murcia. Vamos a administrar la que sin duda ha sido una clarísima victoria electoral desde la moderación y la defensa del interés general, con el objetivo de gobernar para todos. Porque nuestro pacto primordial es con los ciudadanos de la Región, con quienes hemos alcanzado un contrato social reflejado en un programa electoral con 500 medidas, 500 compromisos que queremos cumplir y poner en marcha cuanto antes para continuar construyendo entre todos más y mejor Región de Murcia.

Urge que la Región de Murcia cuente con gobierno sólido, que aplique sin impedimentos las políticas del Partido Popular centradas en las personas, que siga protegiendo y defendiendo a las familias, a los jóvenes, a las personas mayores, y que continúe bajando impuestos y ayudando a las empresas a crear empleo.

Un gobierno estable, que no dependa de nadie, que sea capaz de empujar hacia adelante a nuestra Región y siga defendiendo sus intereses en infraestructuras, financiación o agua. Un Gobierno fuerte, que continúe haciendo de dique de contención de las nefastas políticas del sanchismo, rechazadas de manera contundente en las urnas por los ciudadanos de la Región.

No hay tiempo que perder: debemos conformar cuanto antes en la Región de Murcia un gobierno en solitario, monocolor, que sea garantía de certidumbre, estabilidad, seguridad y fortaleza.

Para ello, tenemos la legitimidad de contar con el aval de los votantes de la Región, que nos han concedido una mayoría clara y contundente. Lo contrario sería adulterar la voluntad de las urnas.