El viaje de López Miras al centro

En los tiempos de Aznar, Alfonso Guerra dictó una de sus felices ocurrencias: «Es un político que lleva diez años viajando al centro y todavía no ha llegado. ¿Desde dónde vendrá?». Pues bien, ahora es Fernando López Miras quien pretende iniciar ese viaje en la Región de Murcia y aspira a hacerlo por la vía exprés. Sin tardanza ni retrasos. De hecho, sus más sutiles exégetas aseguran que ya tomó las maletas para desplazarse en esa dirección durante la campaña electoral, periodo en que se admiten todos los desbarres y durante el que, sin embargo, mantuvo un tono contenido y prometió un Gobierno moderado. Su discurso del Día de la Región, en el que estableció como ejes de su política inmediata el medio ambiente, la educación y hasta la igualdad económica y social es expresivo de la intención de ese giro. Son palabricas nada más, pero las palabras contienen una estrategia.

Cabe preguntarse si es éste precisamente el momento para inaugurar esa nueva vía, cuando se aprecia que la fórmula del éxito la ha ingeniado Isabel Díaz Ayuso al bailar pegada a Vox y cuando Núñez Feijóo, el Templado, se va destemplando a cada paso. Pero más aparentemente paradójico resulta comprar el billete al centro cuando empiezan a producirse los pactos municipales con Vox y el propio López Miras tendrá que completar la mayoría absoluta en la Asamblea Regional con la colaboración expresa de los abascales.

Tal vez sea precisamente ese contexto el que lo haya decidido a modular su política. Su avance hacia las puertas de la mayoría absoluta le indica que la nueva legislatura es su oportunidad para alcanzarla, y para conseguirlo debe afianzar un caladero de votos que le ha prestado el PSOE y que en el futuro podría ser más abundante, toda vez que los socialistas murcianos no tienen trazas de haber entendido el mensaje del 28M. Están en fase de bunkerización, tratando de salvar activos con pateras de su aparato en dirección al 23J y no hay señales de que en el camarote de Pepe Vélez estén dispuestos a facilitar cambios, que en todo caso se producirán mediante algún proceso de crisis de la que les llevará tiempo recuperarse. López Miras no querrá facilitar la recuperación del PSOE haciendo el papel de ogro reaccionario que ese partido necesita para convertirse en alternativa real. Cuando los socialistas consigan levantar la vista del suelo se pueden encontrar con un presidente del PP que ocupe la centralidad política.

Y es que el espacio del centro político está libre en la Región. No sólo por la desaparición de Ciudadanos (el PP le debe un monumento a Arrimadas), sino porque el PSOE está, ya digo, enclaustrado y catatónico, en boxes. Y las alas a la derecha y a la izquierda, bien llevadas, pueden ser muy contributivas. Podemos va a seguir, en sus cabezas visibles, en manos de activistas antes que de políticos, habiéndolos tan buenos en ese ámbito, y esto desplaza al centro a cualquier partido que no replique con argumentos del otro extremo. El trueque de Sumar consistente en retirar a Irene Montero a cambio del mantenimiento en provincias, entre ellas la de Murcia, de los líderes de la decadente nomenklatura podemita, anuncia una izquierda tan pancartera como testimonial, desmovilizadora de los suyos y movilizadora en su contra de los ajenos. En cuanto a Vox, constituye un involuntario medidor de moderación para quienes no le hagan seguimiento.

Pero el escollo principal está en Vox, claro. ¿Cómo hacer visible una política de centro teniendo como colaborador necesario a ese partido? La respuesta parece sencilla: ignorándolo, ya que toda acción obstruccionista de los abascales les hará coincidir con la izquierda, un tabú para ellos. El plan a largo plazo podría consistir en hacerles morir de éxito, demostrar que a pesar de haber pasado de cuatro a nueve diputados ahora son más prescindibles que en la legislatura que ha concluido. López Miras no ha movido un dedo para marcar el teléfono de José Ángel Antelo, y parece dispuesto a no hacerlo. Pero aunque obtenga la investidura en segunda vuelta, cuatro años sin pactar una mínima hoja de ruta con Vox en aspectos que éste considera esenciales de su política se antojan demasiado tortuosos, y esto obviando que Antelo empieza por exigir su entrada al Gobierno, a lo que el presidente en funciones se niega en redondo.

Pastorear a Vox parece, en teoría, fácil, pero este partido, como ya he comentado en otras ocasiones, tiene sus armas. La principal, presentar una iniciativa parlamentaria para recuperar la anterior Ley del Presidente que establecía la limitación de mandatos, de manera que López Miras no podría volver a presentarse a las elecciones autonómicas. Y es obvio que esa reforma saldría adelante, pues PSOE y Podemos la apoyarían con entusiasmo. Esto truncaría toda la estrategia que perfila el presidente popular, que es, como vengo apuntando, ocupar el centro y la derecha para rematar la mayoría absoluta en la próxima convocatoria. Pero como esto habría de hacerse a costa de asfixiar políticamente a Vox, parece lógico que éste no se deje.

Ante esta probabilidad, López Miras tiene dos respuestas. Débiles, digámoslo de antemano. Una, convocar nuevas elecciones, un experimento peligroso por lo insólito en la Región, y más en un contexto de empacho electoral y sin una percha consistente para justificar esa decisión. Otra, recurrir al Constitucional para que confirme lo que le aseguran sus asesores jurídicos, y es que la limitación de mandatos atenta contra la libertad democrática. Precaria apuesta.

Y un matiz añadido: con los resultados del 28M, López Miras ha consolidado su liderazgo en el PP murciano, pero si su continuidad como candidato no se viera confirmada por imperativo legal los movimientos sucesorios podrían empezar más pronto que tarde, creando un ambiente de desestabilización.

Lo cierto es que Vox está obligado a dar satisfacción, grande, pequeña o mediopensionista, a su electorado autonómico, y va a vender muy caros los dos escaños que López Miras necesita de ellos para sacar adelante sus iniciativas, y esto en paralelo a que a su vez Vox necesita de los diputados del PP para que refrenden las suyas. Una equivalencia que se va a dar presumiblemente muy pocas veces.

El pulso (con pacto o sin él) PP/Vox va a ser el gran trajín de la nueva legislatura. Y para solventarlo se precisará de delineantes muy finos. Uno no intuye siquiera cómo van a resolver esta cuestión, pero tengo la impresión de que López Miras tampoco. Tendrá que pactar, eso prácticamente seguro.

Otro problema en el camino para el ‘viaje al centro’, éste de tinte paradójico. Si se cumplen los pronósticos de las primeras encuestas y Feijóo accede a la Moncloa, la buena nova acarreará un inmediato test para el PP murciano. Adiós al victimismo, al ‘Sánchez nos roba’ y a ‘los socialistas odian la Región porque aquí no ganan para gobernar’. ¿Obtendrá López Miras en un plazo razonable la justa financiación autonómica? ¿Activará el Gobierno central el Plan Vertido Cero en que el presidente tiene puestas todas sus complacencias como solución estructural para el Mar Menor? ¿Se ampliarán las frecuencias del Ave, se acortarán los tiempos de destino y se reimpulsarán las obras ferroviarias para el trazado de los trenes convencionales y los de cercanías? ¿Se completará por fin el plan de infraestucturas de movilidad? Etcétera. O, por el contrario, ¿el Gobierno central impondrá medidas de austeridad una vez que constate el alarmante peso de la deuda pública regional? Asunto éste que, de entre todos los que lo ocupan, es el único que hace torcer espontáneamente el gesto a López Miras, sin duda consciente de que ya no hay modo de estirar más el momento de su acometida.

Establecerse en el centro político, según hemos visto hasta aquí, puede estar determinado por la posición de los demás. Podemos, PSOE y Vox trazan el círculo alrededor de López Miras. Pero esto no es suficiente. No basta el espacio físico respecto al de los demás, sino que es preciso acreditar políticas que confirmen la voluntad de estar ahí. Bajar impuestos a los ricos y poner mayor énfasis en la educación privada o concertada que en la pública, que es a la que un presidente le corresponde administrar directamente, son ejemplos que no ayudan a que, de la noche a la mañana, percibamos una acción extendida de Gobierno. Parece claro que López Miras es consciente de este desajuste, de ahí que en su discurso institucional del Día de la Región prefigurara, como ya he dicho, epígrafes que claramente aluden a carencias anteriores. Si es cierto que va a priorizar el medio ambiente, el Mar Menor está ahí, esperándolo. Y si pretende impulsar la calidad de la educación pública, esto se tendrá que notar en actuaciones concretas después de que la consejería correspondiente permaneciera dos años en manos de una outsider que pasaba por allí.

Es curioso que la parte esperpéntica de su Gobierno saliente esté protagonizada por personas que decían proceder del centro, pero del centro de su propio interés. La desolación que ha dejado la vicepresidenta en Política Social, más pendiente del protocolo que de sus deberes, y la frivolidad viajera estilo Vogue en Empresa, se lo ponen fácil para llenar los huecos más precarios, en el primer caso ya reparado. En conversaciones confidenciales, López Miras asegura que se propone renovar el 50% de su actual Gobierno, que someterá también a un cambio estructural, un propósito que encaja con la reestructuración reciente, de la que dijo que perduraría para la nueva legislatura. El espacio que liberan las trepatrans y tal vez el desplazamiento a las listas de las generales de alguno de sus consejeros le permitirá combinar la continuidad con una buena dosis de renovación.

Y no podrá olvidar algo básico: la más clara diferencia que hará notar un nuevo rumbo se observará en aquello que hasta ahora ha primado por su ausencia: la gestión.

El ‘viaje al centro’ tiene la finalidad a largo plazo de construir un espacio expansivo de la derecha moderada que concluya con la recuperación de la mayoría y vuelva a aglutinar en torno al PP a una masa crítica que se ha ido fraccionando con la aparición de los nuevos partidos, de entre los que ya sólo sobrevive Vox en fase emergente, pero frágil si no encuentra acomodos operativos que ofrezcan a sus votantes una imagen de utilidad práctica. El propósito estratégico de López Miras es dinamitar la ultraderecha desde el centro. Un diseño complicado, porque la ultraderecha no se va a prestar.