Siempre he dicho que junio es un mes desorganizado. Al margen de la meteorología, antaño, en tiempos más sosegados, se iniciaba por estas mismas fechas la cuenta atrás de las ansiadas vacaciones. Mes de calvario para los malos estudiantes que otean con nerviosismo el fin de curso. Los que llegan antes a todas partes, clavan las sombrillas a orillas de la playa, recibiendo a los forasteros con aires de nativos, mirándolos por encima del hombro por su bronceado. El fin de curso es como terminar el calendario. Perspectivas de próximas vacaciones para quienes inclinan la cabeza ante el trabajo durante once meses. Pero, ¿cómo? ¡Ya está otra vez el verano encima!. «Hay que ver como pasa el tiempo». Lo mismo se dice en Navidad, y el día del cumpleaños, y en cualquier aniversario. Todos los «parece que fue ayer», que se pronuncian durante el año, lo hacen más corto de lo que es en realidad. Es natural que cada día acabe un año que empezó trescientos sesenta y cinco días antes. Pero la gente no se da cuenta de eso.

Un verano caliente e inquieto debido a las elecciones generales anticipadas. Un mes de junio benevolente con sus lluvias, consecuencia de aquellos mayos que marcean, un mes de junio dedicado al Sagrado Corazón de Jesús y en el que celebramos la festividad del Santísimo Corpus Christi, en uno de aquellos «tres jueves del año que relucen más que el sol». Nostalgias del pasado ante una festividad con solemne arraigo popular en el que merece la pena recordar aquellos días en los que Murcia se engalanaba de altares y azahares para ver discurrir la procesión del Santísimo Sacramento del Altar, tiempos que nos devuelven a la memoria himnos religiosos en honor del Cuerpo de Cristo en su magnífica custodia. Fueron aquellas jornadas con repique de campanas, con las tropas formadas desde primeras horas de la mañana para rendir honores a Jesús Sacramentado: paracaidistas, artilleros, aviadores, soldados y oficiales vestidos de gala. Flamantes y numeroso comulgantes vistiendo por segunda vez su traje blanco. El clero murciano, desde el señor obispo, sacerdotes, frailes, monjas, Acción Católica, luciendo sus estandartes; cursillistas de cristiandad, autoridades, colegiales, fieles devotos en procesión o rodilla en tierra al paso de la Custodia, la que salió de la Catedral con honores a los sones de la Marcha Real. Lluvia de pétalos de rosa por las calles de Murcia al paso del Rey de los Cielos, entre aromas de incienso y cantos al Amor de los Amores. Día grande en la Murcia que se fue y que el devenir descreído de los tiempos ha convertido en mero reflejo, aunque la fe se haga acompañar de la humildad. Corpus Christi en Archena, en Toledo y en la España eterna, la que sigue viva en sus tradiciones ante el embite de nuevas modas y creencias. ¡Alabado sea el Santísimo Sacramento del Altar! ¡Sea por siempre bendito y alabado! En los campos murcianos, el mes de junio era el de la recolección del cereal, la trilla y el almacenamiento del trigo que habrá de ser el alimento durante el invierno. Junio también es importante en el mundo de la poesía, la que canta a la agricultura y al linaje. En el campo y en la ciudad es un mes hermoso, el que descubre en el almanaque las festividades de San Juan y San Pedro, las que abren las puertas de un nuevo y caluroso verano que marcará con sus rigores las anticipadas y cacareadas elecciones generales.