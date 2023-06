Retroceso sin rodeos

Hubo un momento en la pasada campaña electoral que Feijóo parecía el moderado del PP con su «derogar el sanchismo» por contraposición a la radical Díaz Ayuso, que proclamó estentóreamente «o Sánchez o España». Ayudaba a esa percepción que el aparente líder del PP no desgranaba su propuesta, a riesgo de inconcreto; solo la repetía sin dar detalles. Poco a poco el secreto se va desvelando y se va sabiendo en qué consiste eso de la derogación que se ofrece desde el balcón de Génova.

Se trata de meter a España en el túnel del tiempo. Hacia el pasado. No hacia el futuro. Todo aderezado con una serie de frases reveladoras de propósitos tergiversadores, cuando no directamente estrambóticas. Feijóo dixit: «Es más fácil cambiarse de sexo que aprobar el carnet de conducir»: una obviedad palmaria, como todo el mundo sabe. Pero no en el sentido en que se pronunció. Revela una transfobia patética digna de la antes llamada la caverna más profunda.

Probablemente conozca el líder popular múltiples casos de personas que han optado por ese cambio en su vida y por eso también conoce de primerísima mano que, efectivamente, es un proceso de dificultad similar al de cambiarse de ropa interior, mientras que hay que ver cómo se sufre cuando uno tiene que enfrentarse a los exámenes del permiso de conducir. La experiencia es la madre de la ciencia, dicen.

Esta es la más llamativa de las boutades en que ha consistido la enumeración de las medidas con las que Feijóo pretende «derogar el sanchismo» tras el 23-J. Las demás son casi por el estilo. En general, las leyes que la derecha quiere suprimir fueron apoyadas por una amplia mayoría de los miembros del Congreso y del Senado (salvo la de reforma laboral, por la mínima, que fue risible caso aparte). Puesto que algunas tienen fallos a mejorar, lejos de plantear una reforma, retoque o modificación de esas normas aprobadas en los últimos cinco años, el PP se sube a la grupa del caballo de Vox y propone su eliminación radical tizona en mano.

Para la derecha nada sirve, todo ha sido mal hecho en el pasado lustro. Por eso hay que hacer tabla rasa e iniciar un nuevo ciclo reaccionario que sitúe a España a la cabeza de los países más avanzados del siglo XIX, en trayectoria marcha atrás, cuesta abajo y sin frenos. Se engañaría quien creyera que las leyes no presentan problemas y desajustes.

Pasa con todas las normas aprobadas democráticamente en cualquier parlamento. Por eso se modifican, se reforman y se mejoran.

Choca también la fijación enfermiza de la «nueva» derecha con la Ley de Memoria Democrática, en un país que ha sido incapaz de mirar conjunta y retrospectivamente los desmanes sucedidos en su pasado reciente y dignificar a todas las víctimas, no sólo a las de un bando. El problema es que buena parte de la derecha española sigue siendo heredera del franquismo, aunque no lo reconozca.

El PP tiene un largo historial de recursos a leyes como las de divorcio, aborto y matrimonio homosexual que, sin embargo, no derogó cuando gobernó. También se opuso a la primera de Memoria Democrática del gobierno Zapatero. Tampoco la derogó: se limitó a dejarla vergonzantemente sin financiación. A la luz de esa experiencia, cabe preguntarse si Feijóo habla en serio o es pose electoralista.

Y hay que recordar que, desde Aznar, el PP siempre amagó con boicotear cualquier avance con leyes como las que promete derogar el ahora líder popular. Igual esta vez va en serio la cosa y el PP quiere alinearse sin rodeos con Le Pen, Meloni, Orbán, Kaczynski y, claro, Vox.